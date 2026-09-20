أصالة بعد حفلها في دمشق: أنا صناعة وتربية مصر

خبرني - بعد غياب 15 عاماً، أحيت المطربة السورية أصالة نصري التي عرفت بمواقفها المناهضة لحكم الرئيس السابق بشار الأسد، الخميس الماضي، حفلة بحضور الآلاف من محبيها، في صالة الفيحاء الرياضية، في دمشق.

وأعربت أصالة عن فرحتها التي لا توصف بتلك العودة إلى بلدها، مؤكدة أن نجاح الحفل أتى بجهود مجموعة كبيرة من محبيها ومساعديها على رأسهم زوجها وأخوها.



كما أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC مصر مساء أمس السبت: أنا تربية وصناعة مصرية، ربنا يديم مصر ويديم كل الشعب المصري". وأكدت أنها "كانت تعيش في مصر كأنها في بلدها سوريا".

إلى ذلك، وجهت الشكر للبحرين التي منحتها الجنسية.



وكان الآلاف من محبي "صولا" تمايلوا على أغانيها ليلة الخميس، وردّدوا معها كلمات وألحانا حفظوها وأحبّوها، فيما غلبت الدموع عددا من الحاضرين. وغنّت أصالة أعمالا من ألبومها الجديد "الألبوم السوري" الذي يضم 14 أغنية من التراث المحلي المرتبط بعدد من المحافظات السورية، فضلا عن أغنية باللغة الكردية.

حيث استعاد المشروع ألوانا غنائية ولهجات من دمشق وحلب وحوران والسويداء والساحل والجزيرة والبادية ومناطق سورية أخرى، في عمل وصفته أصالة بأنه احتفاء بالتنوع الثقافي والاجتماعي للبلاد.

واكتسب الألبوم رمزية خاصة في بلد لا يزال يحاول تجاوز انقسامات خلفتها سنوات النزاع.