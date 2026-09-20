مع طرح (آيفون 18 برو).. أين تتركز أكبر أسواق آبل؟

خبرني - مع كل إصدار جديد من آيفون، تتجمع الحشود أمام المتاجر، في مشهد يعكس ترقباً يصعب أن تجد له مثيلاً لدى عمالقة الهواتف الذكية الآخرين. وخلف هذه الطوابير، أرقام مالية وشحنات ضخمة تعكس حجم آبل الأمريكية في هذا القطاع. ومع طرح "آيفون 18 برو" و"18 برو ماكس" في عدد من الأسواق العالمية نستعرض أين تتركز أكبر أسواق آبل حول العالم.

416 مليار دولار مبيعات آبل

خلال السنة المالية 2025 سجلت آبل إجمالي مبيعات 416.2 مليار دولار، فيما بلغت مبيعات آيفون وحده نحو 209.6 مليار دولار، أي ما يقارب نصف مبيعات الشركة، وفق بيانات آبل الرسمية.

وعلى مستوى سوق الهواتف الذكية العالمي، استحوذت "آبل" على نحو نصف إيرادات سوق الهواتف الذكية عالمياً، بـ 49% من إجمالي إيرادات السوق خلال الربع الثاني من 2026، بينما ارتفعت إيراداتها من الهواتف 22% على أساس سنوي، لتسجل أسرع نمو بين كبار العلامات التجارية، وفق"كاونتر بوينت ريسيرش" المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات التقنية

55.1 مليون آيفون في ربع واحد

وفيما يتصل بالتوزيع الجغرافي لشحنات الأجهزة، سجلت "آبل" أقوى ربع ثانٍ في تاريخها 2026، بحجم شحنات 55.1 مليون جهاز عالمياً. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستوردة لآيفون بإجمالي 17.61 مليون جهاز، تلتها السوق الصينية في المرتبة الثانية بواقع 12.43 مليون جهاز، ثم جاءت أسواق اليابان والهند في المراتب التالية، وفق بيانات مؤسسة "أومديا" البريطانية.

الإمارات وسوق الهواتف الفاخرة

أما على صعيد منطقة شرق المتوسط، بلغت شحنات "آبل" 1.1 مليون جهاز خلال الربع الثاني من العام ذاته، لتستحوذ الشركة بذلك على 11% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية بالمنطقة.

وقد برزت دولة الإمارات كواحدة من أكثر الأسواق استجابةً وتقبلاً للهواتف الفاخرة ذات الفئات السعرية المرتفعة؛ مدفوعة بارتفاع دخل الفرد وانتشار برامج تمويل ميسرة وخطط تقسيط مريحة. كل ذلك يشجّع المستهلكين على ترقية أجهزتهم إلى الطرازات الأعلى سعراً وكفاءة.

من الشحنات إلى القيمة

وتوضح هذه الأرقام أن نجاح آيفون لا يتصل فقط بحجم الشحنات، بل بقدرته أيضاً على الحفاظ على حضور قوي في الفئة الأعلى سعراً، والاستحواذ على حصة كبيرة من القيمة المالية لسوق الهواتف الذكية.