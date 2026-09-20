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رافينيا يعادل الانطلاقة الأسطورية للبرغوث مع برشلونة

  • 20 أيلول 2026
  • 08:49
رافينيا يعادل الانطلاقة الأسطورية للبرغوث مع برشلونة

خبرني - واصل البرازيلي رافينيا نجم برشلونة تألقه في الموسم الحالي بعد أن هز شباك إشبيلية بثلاثية مساء السبت في الجولة السادسة للدوري الإسباني.
ورفع رافينيا بهذا الثلاثية رصيده إلى 12 هدفا في "الليغا" خلال أول 7 مباريات ليواصل كتابة أرقام مميزة مع الفريق الكتالوني.

ووفقا لبيانات شبكة "أوبتا" تمكن رافينيا من تجاوز حصيلة ليونيل ميسي التهديفية خلال أول 7 مباريات من الموسم في القرن الحادي والعشرين بينما يتفوق عليه فقط البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 13 هدفا مع ريال مدريد في موسم 2014-2015.
ويعيش اللاعب البرازيلي واحدة من أفضل فتراته منذ انتقاله إلى برشلونة خاصة بعد تألقه في مركز المهاجم الوهمي وهو الدور الذي ساعده على الظهور بصورة أكثر تأثيرا أمام مرمى المنافسين.

ويرتبط رافينيا بعقد مع برشلونة حتى صيف 2028 لكن المدير الرياضي ديكو سبق أن أشار إلى رغبة النادي في تأمين مستقبل اللاعب على المدى الطويل.

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