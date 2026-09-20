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السفارة الأميركية تحذر رعاياها فـي الأردن

  • 20 أيلول 2026
  • 08:32
السفارة الأميركية تحذر رعاياها فـي الأردن

خبرني - دعت السفارة الأميركية في عمّان مواطنيها في الأردن إلى توخي مزيد من الحذر في ظل التوترات الإقليمية، محذرة من احتمال حدوث تطورات مفاجئة قد تؤثر على حركة الطيران والمجال الجوي والسفر في المنطقة.

وقالت السفارة، في تنبيه أمني رصده موقع خبرني، إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط "لا تزال معقدة"، ونصحت الأميركيين بمتابعة أوضاع الرحلات الجوية والمطارات، والتحقق مباشرة من شركات الطيران بشأن أي تغييرات محتملة.

كما دعت المواطنين الأميركيين إلى تجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد وجوداً أمنياً مكثفاً، وتوخي الحذر في المواقع المرتبطة علناً بالولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى الهجمات التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران ضد السعودية، بما في ذلك مطارات مدنية، معتبرة أن التصعيد العسكري في المنطقة قد يتطور سريعاً، كما حذرت من احتمال استهداف مصالح أميركية في الخارج.

ودعت السفارة رعاياها إلى متابعة تعليمات السلطات الأردنية والتنبيهات الرسمية، وفي حال وقوع هجوم جوي، الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية والحطام، ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

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