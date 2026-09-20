ترمب يقطع عطلة نهاية الأسبوع ويعود إلى البيت الأبيض

خبرني - عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء السبت، إلى البيت الأبيض قاطعا إقامته في منتجع كامب ديفيد قبل موعدها بيوم، بالتزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية.

ولم يوضح البيت الأبيض سبب العودة المبكرة، إذ كان من المقرر أن يغادر ترامب كامب ديفيد الأحد. وجاءت الخطوة بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات أمنية دعت فيها الأميركيين في المنطقة إلى توخي مزيد من الحذر والاستعداد لاحتمال اضطراب حركة السفر، محذرة من أن التصعيد العسكري قد يتطور بسرعة.

وتزامنت التطورات مع إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، فيما قال الحوثيون إنهم استهدفوا مواقع وصفوها بـ"الحساسة" في العاصمة السعودية، إضافة إلى منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في ينبع، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، قبل الهجوم الأخير، بأن إدارة ترامب لم تكن تخطط للمشاركة في ضربات هجومية مباشرة ضد الحوثيين، واكتفت بتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية وبيانات تحديد الأهداف مع السعودية. وأضافت أن الرياض طلبت من واشنطن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين، لكن الطلب لم يحظ بموافقة حتى ذلك الوقت.

ولم يتسن تأكيد تقارير تفيد بأن ترامب يعقد اجتماعا طارئا لمراجعة خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين أو أن الإدارة اتخذت قرارا بتغيير سياستها العسكرية. لكن عودة الرئيس ترامب إلى واشنطن، والتحذيرات الأمريكية، جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة مؤشرات متزايدة على احتمال اتساع نطاق التصعيد.