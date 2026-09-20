إيران تضع خارطة طريقها للمفاوضات الأميركية

خبرني - أبلغ أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، السبت، الحكومة الأمريكية بالشروط الـسبعة التي وضعتها إيران لبدء أي مفاوضات. مشيرا إلى أنه لا خيار أمام واشنطن سوى القبول.

وكتب رضائي عبر منصة "إكس": "أبلغت الحكومة الأمريكية بالشروط السبعة التي وضعتها إيران لبدء أي مفاوضات".

وأضاف: "رسالة طهران واضحة ولا لبس فيها، إذا كانت واشنطن تريد الخروج من المأزق الذي أدخلت نفسها فيه وتجنب التورط به أكثر، فلا خيار أمامها سوى قبول حقوق إيران وشروطها".

وكشف رضائي في وقت سابق، تفاصيل مقترح طهران لإنهاء الحرب، وأوضح أن: "من مصلحة واشنطن القبول بشروطنا للخروج من الحرب، أما تهديدات ترامب فلن تحقق أي نتيجة، ومستعدون لحرب حاسمة".