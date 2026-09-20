نتنياهو يصلي في القدس وسط حراسة مشددة

خبرني - اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة، عشية "يوم الغفران".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو وصل إلى ساحة الحائط تحت حراسة أمنية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن الزيارة.

وتأتي الزيارة فيما تشهد مدينة القدس تشديدا أمنيا إسرائيليا استعدادا لـ"يوم الغفران" أو "يوم كيبور"، الذي يبدأ مساء الأحد ويستمر حتى مساء الاثنين، ويعد من أبرز المناسبات الدينية في التقويم اليهودي، إذ يشهد صياما وصلوات وتوقفا واسعا للأنشطة العامة.

وكانت محافظة القدس قد حذرت خلال الأيام الماضية من تصاعد تحركات جماعات يهودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، ولا سيما قبيل المناسبة، محذرة من محاولات فرض طقوس دينية جديدة في المنطقة.

وتفرض إسرائيل سيطرتها على ساحة حائط البراق، الذي يقع بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وتعتبره موقعا يهوديا مقدسا، في حين تؤكد دائرة الأوقاف الإسلامية ومحافظة القدس أنه جزء من الوقف الإسلامي. وتبقى الساحة مفتوحة على مدار الساعة، وتشهد صلوات وفعاليات ومراسم رسمية إسرائيلية، وسط إجراءات تفتيش وتأمين عند مداخلها.