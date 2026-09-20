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صلاح يحقق 3 أرقام تاريخية بعد الهاتريك المذل في شباك غلطة سراي

  • 20 أيلول 2026
  • 08:25
صلاح يحقق 3 أرقام تاريخية بعد الهاتريك المذل في شباك غلطة سراي

خبرني - خطف النجم المصري محمد صلاح أنظار عشاق كرة القدم، بعدما قاد فريقه طرابزون سبور لاكتساح ضيفه غلطة سراي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.
واستعاد صلاح بريقه الاستثنائي الذي أمتع به الجماهير خلال سنواته مع ليفربول، إذ قدم أداء مبهرا في مباراته الثامنة مع الفريق التركي، مسجلا ثلاثة أهداف "هاتريك" ومقدما تمريرة حاسمة، ليصنع الفارق كاملا في قمة الجولة.

وعقب هذا التألق، رصدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم ثلاثة أرقام تاريخية حطمها النجم المصري بهذه الثلاثية:
1. أكبر لاعب يسجل "هاتريك" لطرابزون: أصبح محمد صلاح أكبر لاعب سنا يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة بالدوري التركي الممتاز عبر تاريخ نادي طرابزون سبور، وذلك بعمر (34 عاما و96 يوما).
2. الأكثر تسجيلا على ملعبه: بات صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول ثلاث مباريات يخوضها على ملعبه بقميص طرابزون سبور برصيد (6 أهداف)، وهو الرقم الأفضل منذ بدء شبكة "أوبتا" في جمع بيانات الدوري التركي موسم 2000/2001.
3. إنجاز تاريخي أمام حامل اللقب: أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ نادي طرابزون سبور يتمكن من تسجيل "هاتريك" على ملعبه في شباك غلطة سراي ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

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