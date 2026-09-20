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طقس معتدل حتى الثلاثاء.. وانخفاض طفيف بالحرارة الأربعاء

  • 20 أيلول 2026
  • 08:23
طقس معتدل حتى الثلاثاء وانخفاض طفيف بالحرارة الأربعاء

خبرني - يكون الطقس الأحد وحتى الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية،

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان الأحد، بين 30- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 38- 25 درجة مئوية.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل في درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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