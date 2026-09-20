الحكومة تعقد اليوم جلستها في معان

خبرني- يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الأحد في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في منشور على منصة "إكس"، إن الجلسة ستعقد للمرة الثانية ضمن نهج العمل الميداني للحكومة في المحافظات، لمتابعة الأولويات والمشاريع التنموية بالتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية والقطاعات المختلفة.

‏وأكد المومني أن الجلسة تأتي للبناء على ما تم بحثه خلال الجلسة السابقة التي انعقدت في العام الماضي، لاستعراض ما تم إنجازه، ومتابعة المشاريع والاحتياجات القائمة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التنمية وتطوير مستوى الخدمات في المحافظة.