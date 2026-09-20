الإمارات ترد على تقرير هارتس حول ما حدث قبل 7 أكتوبر

خبرني - رد مصدر إماراتي رسمي على تقرير"هارتس" الذي يزعم بأن أبوظبي حذرت إسرائيل من هجوم وشيك لحركة حماس في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر.

وفي معرض رده على استفسار من صحيفة "ذا ناشيونال"، أشار المصدر الإماراتي الرسمي إلى أن "دولة الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين".

ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أصبحت هذه المسألة قضية رئيسية بالنسبة للسياسيين الذين يبنون حملاتهم الانتخابية على ملف الأمن.

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا ذكرت فيه أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر نتنياهو من خطوة كبيرة تخطط لها حماس وزعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار، ضد إسرائيل قبل الموعد المحدد لهجوم 7 أكتوبر

ونفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقرير "هآرتس"، كما ردت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، قائلة: "حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات".