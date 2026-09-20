إدارة ترمب تعلن (وفاة الصحافة الأميركية)!

خبرني - أكدت الإدارة الأمريكية بأن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة لم تعد محايدة أو موضوعية، بل تحولت إلى مجرد مشاريع تجارية.

وكتب ريتشارد غرينيل، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمهام الخاصة عبر حسابه على "إكس": "المشكلة تكمن في أن الصحافة ماتت، فالأمريكيون ينظرون إلى وسائل الإعلام على أنها مؤسسات تجارية".

وأضاف: "وسائل الإعلام الأمريكية لم تعد تقدم تغطية موضوعية ومحايدة للأحداث، ولذا يجب التعامل معها على حقيقتها، أي كشركات تجارية خاصة".

ويأتي ذلك بعد إعلان ترمب أمس الجمعة أنه سيمنع القناة الإخبارية، إلى جانب "سي إن إن" و"بوليتيكو"، من دخول البيت الأبيض بسبب ما وصفه بالتغطية السلبية و"الأخبار الكاذبة".