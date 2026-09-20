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  • مصر .. إيداع متهم بقتل ابنته وأقارب طليقته مستشفى الأمراض النفسية

مصر .. إيداع متهم بقتل ابنته وأقارب طليقته مستشفى الأمراض النفسية

  • 20 أيلول 2026
  • 01:06
مصر إيداع متهم بقتل ابنته وأقارب طليقته مستشفى الأمراض النفسية

خبرني  - قررت محكمة جنايات القاهرة إيداع مهندس متهم بقتل ابنته و3 من أقارب طليقته، وإصابة نجله بطلق ناري، أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية؛ لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، مع تأجيل نظر القضية إلى الدور الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت إلى المتهم اتهامات بقتل ابنته و3 من أقارب طليقته، والشروع في قتل نجله، بعد إطلاق أعيرة نارية داخل أحد العقارات بمدينة 15 مايو.

وخلال جلسة المحاكمة، حضر المتهم مرتدياً ملابس السجن، وواجهته المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، فيما تمسك دفاعه بطلب عرضه على لجنة طبية نفسية؛ لبيان حالته العقلية والنفسية وقت وقوع الحادث.

ووفقاً للتحقيقات، توجه المتهم إلى مسكن أسرة طليقته، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، على خلفية خلافات أسرية، قبل أن تقع مشادة انتهت بإطلاق أعيرة نارية، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نجله.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا شملت ابنة المتهم وعدداً من أقارب طليقته، بينما أصيب نجله بطلق ناري في قدمه، وتم نقله لتلقي العلاج.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود الواقعة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، إلى جانب فحص تسجيلات صوتية قدمها أحد الشهود ضمن أدلة القضية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب الواقعة، وعثرت بحوزته على السلاح والذخائر المستخدمة، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

ومن المقرر أن يخضع المتهم للفحص داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، على أن يُعرض التقرير الطبي على المحكمة لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

 

 

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