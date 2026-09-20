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بالفيديو | هاتريك وأسيست .. صلاح يذل المتصدر جالطة سراي

  • 20 أيلول 2026
  • 00:14
بالفيديو هاتريك وأسيست صلاح يذل المتصدر جالطة سراي

خبرني  - اكتسح طرابزون سبور، ضيفه جالطة سراي، برباعية دون رد، مساء السبت، في الجولة السادسة من عمر الدوري التركي الممتاز.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا لتهديد مرمى جالطة سراي، ومن هجمة مرتدة سريعة، نجح المصري محمد صلاح، في افتتاح باب التسجيل لصالح طرابزون، في الدقيقة الرابعة.

وضاعف نوح سافيولو، النتيجة لصالح طرابزون سبور، بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، في الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول، بدقيقة واحدة، أحرز صلاح، هدفه الشخصي الثاني، ليخرج الشوط الأول، بتقدم طرابزون، بثلاثية نظيفة.

وحافظ طرابزون على تقدمه 3-0 في الشوط الثاني، قبل نجاح صلاح في التوقيع على الهاتريك، عند الدقيقة 80 بعد انطلاقة سريعة من قبل منتصف الملعب.

ولعب جالطة سراي، بنقص عددي منذ الدقيقة 87 بعد طرد لاعبه ليزلي أوجوتشوكو.

 

وارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي.

فيما تجمد رصيد جالطة سراي عند 13 نقطة في الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة لقاء بشكتاش وأميد سبورتيف.

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