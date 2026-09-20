بهاتريك الساحر البرازيلي .. برشلونة يكتب انتصاره السابع في الليغا

خبرني - حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على مضيفه إشبيلية (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الليجا ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم.

دخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الست الأولى، لكنه واجه اختبارًا صعبًا أمام إشبيلية الذي ظهر بشراسة واضحة خلال الشوط الأول، ونجح في الضغط على لاعبي هانزي فليك ومنعهم من فرض أسلوبهم المعتاد.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة 18 عن طريق يوسف فوفانا، بعدما استغل إشبيلية استخلاص الكرة في منطقة متقدمة، لكن تقدم الفريق الأندلسي لم يستمر طويلًا، حيث أدرك رافينيا التعادل بعد 3 دقائق فقط، مستفيدًا من تمريرة رائعة من أندرياس كريستنسن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.