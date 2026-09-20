بهاتريك الساحر البرازيلي .. برشلونة يكتب انتصاره السابع في الليغا

خبرني - حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على مضيفه إشبيلية (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الليجا ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم.
دخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الست الأولى، لكنه واجه اختبارًا صعبًا أمام إشبيلية الذي ظهر بشراسة واضحة خلال الشوط الأول، ونجح في الضغط على لاعبي هانزي فليك ومنعهم من فرض أسلوبهم المعتاد.
وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة 18 عن طريق يوسف فوفانا، بعدما استغل إشبيلية استخلاص الكرة في منطقة متقدمة، لكن تقدم الفريق الأندلسي لم يستمر طويلًا، حيث أدرك رافينيا التعادل بعد 3 دقائق فقط، مستفيدًا من تمريرة رائعة من أندرياس كريستنسن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وتغيرت الصورة تمامًا بعد الاستراحة، حيث عاد برشلونة أكثر سيطرة وخطورة، ونجح رافينيا في تسجيل هدفه الثاني بالدقيقة 51، بعدما صنع لامين يامال الهدف بتمريرة مميزة، ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى في المباراة.
وأكمل رافينيا تألقه في الدقيقة 69، بعدما عاد يامال ليصنع هدفًا جديدًا لقائد برشلونة، الذي سدد الكرة ببراعة من فوق حارس إشبيلية، مسجلًا هاتريك وحاسمًا انتصار فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورفع رافينيا رصيده إلى 12 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإسباني، بينما وصل لامين يامال إلى 4 تمريرات حاسمة في المسابقة، ليواصل الثنائي تقديم أرقام لافتة مع برشلونة هذا الموسم.
وعلى مدار الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته بشكل أكبر، مستفيدًا من تراجع ضغط إشبيلية، واستحوذ على الكرة بنسبة 77%، فيما لم يتمكن أصحاب الأرض من تسديد سوى كرتين، ليحسم الفريق الكتالوني المباراة ويحافظ على صدارته قبل فترة التوقف الدولي.