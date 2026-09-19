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7 إصابات إثر انهيار سقف منزل في الكفير بجرش

  • 19 أيلول 2026
  • 23:35
7 إصابات إثر انهيار سقف منزل في الكفير بجرش

خبرني - محمد شهاب عضيبات - أصيب سبعة أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر انهيار سقف منزل أثناء تواجدهم على سطحه في بلدة الكفير شرق محافظة جرش.

وقال مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي إن المصابين وصلوا إلى قسم الطوارئ، حيث تراوحت حالتهم العامة بين المتوسطة ودون المتوسطة، مشيرًا إلى أنهم يعانون من رضوض وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وأضاف المصدر أن الكوادر الطبية والتمريضية قدمت للمصابين الإسعافات الأولية اللازمة، وأجرت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية المطلوبة، فيما وُضعوا تحت المراقبة الطبية وتلقوا العلاج اللازم.

وفور وقوع الحادث، باشرت الأجهزة المختصة إجراءاتها في الموقع، فيما يجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسباب انهيار سقف المنزل.

ولم تُعرف حتى الآن الأسباب المباشرة للانهيار، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات الفنية المختصة.

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