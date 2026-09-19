الدميسي: أنهينا عقد البزور.. ولا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في الوحدات

خبرني - قال الرئيس الفخري لنادي الوحدات عماد الدميسي، مساء اليوم السبت، إن الفترة القادمة ستشهد ترتيب كامل للإدارة الفنية، مضيفا أنه تم الترتيب من أجل انهاء الارتباط مع المدرب وسيم البزور.

وأضاف الدميسي عبر القناة الرياضية أنه لا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في فريق الوحدات، مضيفا (وياريت طلبو مني سماعة).

وشدد على أن الوحدات ليس بحاجة تجارب، مشيرا إلى أنه تواصل منذ الأمس مع أكثر من عشر وكلاء مدربين من خارج الأردن.

وتابع: (تواصلت مع رأفت العلامي وهيثم احمد وشخص اخر من قطر كمستشارين فنيين لبحث المدرب القادم وعلى نفقتي الخاصة).

وأكد: انا الي 51 يوم داعم، الوحدات بستاهل ولن اتوقف، ورح اضلني ادعم، جمهور الوحدات بحبني ولن اكسر بخاطره.