*
السبت: 19 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • ميادين رياضية
  • الدميسي: أنهينا عقد البزور.. ولا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في الوحدات

الدميسي: أنهينا عقد البزور.. ولا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في الوحدات

  • 19 أيلول 2026
  • 23:27
الدميسي أنهينا عقد البزور ولا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في الوحدات

خبرني - قال الرئيس الفخري لنادي الوحدات عماد الدميسي، مساء اليوم السبت، إن الفترة القادمة ستشهد ترتيب كامل للإدارة الفنية، مضيفا أنه تم الترتيب من أجل انهاء الارتباط مع المدرب وسيم البزور.

وأضاف الدميسي عبر القناة الرياضية أنه لا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في فريق الوحدات، مضيفا (وياريت طلبو مني سماعة).

وشدد على أن الوحدات ليس بحاجة تجارب، مشيرا إلى أنه تواصل منذ الأمس مع أكثر من عشر وكلاء مدربين من خارج الأردن.

وتابع: (تواصلت مع رأفت العلامي وهيثم احمد وشخص اخر من قطر كمستشارين فنيين لبحث المدرب القادم وعلى نفقتي الخاصة).

وأكد: انا الي 51 يوم داعم، الوحدات بستاهل ولن اتوقف، ورح اضلني ادعم، جمهور الوحدات بحبني ولن اكسر بخاطره.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عامر ابو عبيد: أنا أتحمل المسؤولية.. (والي يقول ظالمين حد وما في توفيق مش غلط بنراجع أوراقنا)
عامر ابو عبيد: أنا أتحمل المسؤولية.. (والي يقول ظالمين حد وما في توفيق مش غلط...
  • 2026-09-19 22:29
تعادل الحسين إربد وشباب الأردن 3-3
تعادل الحسين إربد وشباب الأردن 3-3
  • 2026-09-19 22:28
بالفيديو | رغم الريمونتادا .. روما يتصدر الدوري الايطالي بعد تعادل مثير مع انتر
بالفيديو | رغم الريمونتادا .. روما يتصدر الدوري الايطالي بعد تعادل مثير مع انتر
  • 2026-09-19 21:32
ايرلندا تطلب عدم اللعب مستقبلا ضد اسرائيل .. والاتحاد الأوروبي يرد
ايرلندا تطلب عدم اللعب مستقبلا ضد اسرائيل .. والاتحاد الأوروبي يرد
  • 2026-09-19 21:08
بالفيديو .. أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي
بالفيديو .. أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي
  • 2026-09-19 20:23
بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان
بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان
  • 2026-09-19 18:29