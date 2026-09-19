برتبة لواء.. الأمن السوري يقبض على أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري بالنظام البائد

خبرني - أعلنت قوى الأمن الداخلي في سورية، اليوم السبت، إلقاء القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري إبان حكم النظام البائد.

وتُفيد السجلات العسكرية السورية بتدرّج الموقوف في عدة مهام قيادية وصولاً إلى رئاسة عمليات الفوج 101 إنزال جوي ومشاركته في قيادة العمليات العسكرية في حلب ودرعا والغوطة الشرقية.

وتولّى لاحقاً منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري ثم نائباً لقائد الفرقة 14 المتخصصة في الإنزالات الجوية قبل أن يتولى قيادة الفرقة ويستمر في منصبه حتى تحرير سوريا.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه.

