رائحة مزعجة رغم تكرار الغسيل.. الحل قد يبدأ قبل تشغيل الغسالة

خبرني - هل تلاحظين احتفاظ ملابس التمرين والملابس الرياضية بروائح غير مقبولة حتى بعد غسلها عدة مرات؟ أو اكتساب مناشف الحمام رائحة رطوبة وعفن مع مرور الوقت؟
المشكلة ليست دائما في الغسالة أو مسحوق الغسيل، فقد تختبىء بعض زيوت الجسم وبقايا العرق عميقا داخل ألياف النسيج، ما يجعل التخلص منها أكثر صعوبة، ورغم أن الغسالات الحديثة توفر خاصية الغسيل المسبق أو الدورة التحضيرية، فإن مدتها القصيرة التي تتراوح عادة بين 10 إلى 15 دقيقة، قد لا تكون كافية في بعض الحالات للتعامل مع الأوساخ والروائح العالقة.
وهنا يعود إلى الواجهة حل قديم بلمسة عصرية، وهو "النقع اليدوي للغسيل" أو ما تطلق عليه منصات مثل تيك توك وانستغرام "يوم سبا الغسيل"، لكن، هل يستحق هذا الأسلوب التجربة فعلا؟
ما هو النقع اليدوي؟
النقع هو خطوة تنظيف إضافية، يمكن اللجوء إليها على فترات متباعدة عندما تحتاج الملابس إلى عناية أكثر مما توفره دورة الغسيل العادية، وتقوم فكرته على غمر الملابس في الماء مع كمية مناسبة من منظف الغسيل، وتركها فترة بدون فرك، بما يسمح للمنظف والماء بالوصول إلى الأوساخ وتفكيكها.
وقد يكون النقع مفيدا مع الملابس شديدة الاتساخ أو التي تحمل روائح قوية، كما يمكن أن يساعد في التعامل مع بعض أنواع البقع مثل بقع الدهون والبروتين، وكذلك علاج مشكلات الغسيل الشائعة مثل البهتان والاصفرار، وفق موقع (بيتر هومز آند جاردنز).
كيف تنقعين الملابس بطريقة صحيحة؟
ضعي الملابس في حوض نظيف أو وعاء واسع مخصص للغسيل، وأضيفي الماء وكمية مناسبة من منظف الغسيل الملائم. ويمكن استخدام منتجات مخصصة للنقع تحتوي على إنزيمات، خصوصا عند التعامل مع بعض البقع. وفي بعض الحالات، يمكنك استخدام بيكربونات الصوديوم أو الخل أو مبيض الكلور أو مبيض الأكسجين، ثم اتركي الملابس منقوعة لمدة تختلف بحسب نوع القماش ودرجة الاتساخ وتعليمات العناية بالملابس، وقد تتراوح بين 30 دقيقة وعدة ساعات.
والقاعدة الأهم هي ألا تخلطي منتجات التنظيف معا لمجرد الاعتقاد أن الجمع بينها سيجعلها أكثر قوة. اختاري منتجا مناسبا للمشكلة التي تحاولين علاجها، والتزمي بالجرعة وطريقة الاستخدام الموضحتين على العبوة، مع الابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية القاسية. كما يفضل فصل الملابس الداكنة عن الفاتحة لتقليل خطر انتقال الألوان.
وعند انتهاء مدة النقع، انقلي الملابس إلى الغسالة لإتمام دورة الغسيل وشطفها جيدا.
كيف تستفيدين من نقع الغسيل؟
إزالة بعض البقع
قد يساعد النقع في التعامل مع بقع البروتين، مثل الدم والحليب والبيض. وفي هذه الحالة، يفضل استخدام الماء البارد مع كمية مناسبة من منظف الغسيل أو مزيل البقع المناسب لمدة ساعة أو ساعتين، إذ يمكن للماء الساخن تثبيت البقعة وجعل إزالتها أكثر صعوبة. كذلك، تجنبي إضافة الأحماض، كالليمون أو الخل، فقد يتسببان في تثبيت بقع البروتين في ألياف القماش بشكل دائم بدلا من إزالتها.
أما بقع الدهون والقهوة وبعض الأطعمة والمشروبات، فيمكنك التعامل معها بتخفيف مبيض الأكسجين في ماء ساخن، إذا سمحت تعليمات العناية بالقماش بذلك، باتباع تعليمات الجرعة وطريقة الاستخدام الموضحتين على العبوة، ثم نقع الملابس في هذا المحلول لعدة ساعات قبل غسلها كالمعتاد.
التعامل مع الاصفرار والبهتان
قد يساعد النقع في تقليل البهتان والاصفرار الناتجين عن مرور الوقت والاستخدام واتباع أساليب الغسيل غير الصحيحة، مثل استخدام كميات كبيرة من المنظفات أو منعم الأقمشة.
ويمكنك تحسين مظهر الملابس والمفروشات الباهتة بنقعها في ماء دافئ بدرجة حرارة تتراوح بين 40 و50 درجة مئوية، إذا سمحت تعليمات العناية بها بذلك، مضافا إليه بيكربونات الصوديوم (ملعقتان كبيرتان لكل لتر ماء) لمدة تتراوح بين ساعتين و4 ساعات. وبالنسبة للملابس شديدة الاصفرار، فيمكن نقعها لمدة تصل إلى 8 ساعات.
التخلص من الروائح
قد تبقى روائح العرق والرطوبة عالقة في المناشف والملابس الرياضية، وهنا يمكن أن يكون النقع بمنظف مناسب خطوة مفيدة قبل الغسيل. كما يمكنك نقع الملابس في ماء بارد أو فاتر مضاف إليه بيكربونات الصوديوم (ملعقتان كبيرتان لكل لتر) لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين، أو نقعها في محلول من الخل الأبيض والماء.
التخلص من بقايا المنظفات أو آثار الماء العسر
مع تكرار الغسيل، قد تتراكم بقايا المنظفات ومنعمات الأقمشة ورواسب الماء العسر داخل ألياف النسيج. وفي هذه الحالة، قد تساعد إضافة كوب من الخل الأبيض إلى كمية كافية من الماء لغمر الملابس، ونقعها في المحلول لمدة ساعة أو أكثر، قبل تشغيل دورة غسيل عادية بكمية أقل من مسحوق الغسيل
متى يصبح النقع مضرا؟
تحديد مدة النقع أمر مهم، فترك الملابس في الماء لفترة قصيرة (أقل من نصف ساعة)، قد لا تتيح الوقت الكافي لتنظيفها، وعلى العكس قد يزيد النقع المطول من المشكلات المرتبطة ببقاء الأقمشة مبللة لفترة طويلة ومنها:
تداخل الألوان: تطلق بعض الأقمشة جزءا من صبغتها أثناء النقع خصوصا إذا كانت الألوان غير ثابتة، ما يزيد من احتمال انتقالها إلى قطع أخرى إذا نقعت معا.
ظهور الروائح: ترك الملابس مبللة في الماء لفترات طويلة قد يوفر ظروفا مناسبة لنمو الميكروبات، ما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة او رائحة تشبه العفن وقد تصبح إزالتها اكثر صعوبة، ولهذا يفضل عدم نقع الملابس البيضاء أكثر من 12 ساعة والملابس الملونة أكثر من 4 ساعات ويمكنك ضبط منبه لتجنب النقع المبالغ فيه.
تراكم المنظفات: استخدام كمية كبيرة من المنظف أو نقع الملابس في محلول شديد التركيز لفترات طويلة قد يترك بقايا داخل الألياف، خاصة في الأقمشة السميكة مثل المناشف والمفروشات.
تضرر بعض الأقمشة: لا يناسب النقع الطويل كل الأقمشة، لذلك ينبغي الحذر عند نقع الأقمشة الرقيقة مثل الحرير والصوف وكذلك القطع المكتوب عليها "تنظيف جاف فقط" أو "غسيل يدوي بارد"، إذ تتطلب هذه الأقمشة معالجة قصيرة ولطيفة بالماء البارد، كذلك تجنبي نقع الملابس التي تحتوي على سحاب أو أزرار معدنية.
وفي النهاية يظل النقع خطوة إضافية، وليس بديلا عن تشغيل دورة الغسيل العادية، مع ضرورة اتباع تعليمات العناية بكل قطعة وتعليمات المنظف وتجنب ترك الملابس منقوعة لفترة أطول مما تحتاجه.