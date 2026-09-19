رائحة مزعجة رغم تكرار الغسيل.. الحل قد يبدأ قبل تشغيل الغسالة

خبرني - هل تلاحظين احتفاظ ملابس التمرين والملابس الرياضية بروائح غير مقبولة حتى بعد غسلها عدة مرات؟ أو اكتساب مناشف الحمام رائحة رطوبة وعفن مع مرور الوقت؟

المشكلة ليست دائما في الغسالة أو مسحوق الغسيل، فقد تختبىء بعض زيوت الجسم وبقايا العرق عميقا داخل ألياف النسيج، ما يجعل التخلص منها أكثر صعوبة، ورغم أن الغسالات الحديثة توفر خاصية الغسيل المسبق أو الدورة التحضيرية، فإن مدتها القصيرة التي تتراوح عادة بين 10 إلى 15 دقيقة، قد لا تكون كافية في بعض الحالات للتعامل مع الأوساخ والروائح العالقة.

وهنا يعود إلى الواجهة حل قديم بلمسة عصرية، وهو "النقع اليدوي للغسيل" أو ما تطلق عليه منصات مثل تيك توك وانستغرام "يوم سبا الغسيل"، لكن، هل يستحق هذا الأسلوب التجربة فعلا؟

ما هو النقع اليدوي؟

النقع هو خطوة تنظيف إضافية، يمكن اللجوء إليها على فترات متباعدة عندما تحتاج الملابس إلى عناية أكثر مما توفره دورة الغسيل العادية، وتقوم فكرته على غمر الملابس في الماء مع كمية مناسبة من منظف الغسيل، وتركها فترة بدون فرك، بما يسمح للمنظف والماء بالوصول إلى الأوساخ وتفكيكها.

وقد يكون النقع مفيدا مع الملابس شديدة الاتساخ أو التي تحمل روائح قوية، كما يمكن أن يساعد في التعامل مع بعض أنواع البقع مثل بقع الدهون والبروتين، وكذلك علاج مشكلات الغسيل الشائعة مثل البهتان والاصفرار، وفق موقع (بيتر هومز آند جاردنز).