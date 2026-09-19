القضاء الإيراني يصدر لوائح اتهام بحق 159 مسؤولا أمريكيا وإسرائيليا

خبرني - أعلن القضاء الإيراني إصدار لوائح اتهام بحق 159 مسؤولا سياسيا وعسكريا أمريكيا وإسرائيليا في ملف اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القادة، وإحالة القضية إلى المحكمة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية علي كاظمي إن لوائح الاتهام تشمل 92 مسؤولا أمريكيا و67 إسرائيليا. ولم يكشف أسماءهم أو التهم المنسوبة إلى كل منهم، كما لم يحدد المحكمة المختصة التي ستنظر في القضية أو موعد بدء جلسات المحاكمة.

وأضاف كاظمي أن القضاء أصدر في القضايا المتعلقة باغتيال 19 قائدا إيرانيا لوائح اتهام بحق 97 مسؤولا بينهم 74 أمريكيا و23 إسرائيليا. ولم يتضح من التصريحات المنشورة إن كانت هذه الأسماء ضمن قائمة الـ159 مسؤولا أم تمثل قائمة إضافية.

وأشار المتحدث إلى تشكيل نحو 400 دعوى حقوقية مرتبطة بالحرب والاغتيالات، بينها دعوى تضم أكثر من 350 ألف مدع، وتطالب بعقوبات وتعويضات مادية ومعنوية، موضحا أن موعد النظر في إحدى دعاوى التعويض سيُحدَّد قريبا.

ويمثل إصدار لوائح الاتهام إجراء قضائيا داخليا قد يمهد لمحاكمات أمام المحاكم الإيرانية، لكنه لا يؤدي تلقائيا إلى ملاحقة المتهمين أو تنفيذ أحكام بحقهم خارج إيران. ويتطلب ذلك تعاون الدول التي يوجدون فيها أو استخدام قنوات قانونية دولية، ولم يعلن القضاء الإيراني حتى الآن اتخاذ خطوات من هذا النوع.

ولم يصدر عن واشنطن أو تل أبيب رد معلن على الإجراءات الإيرانية حتى وقت إعداد الخبر.