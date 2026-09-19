نقابة المهندسين وأمانة عمان تقيمان حوارية "ما حول نظام رخص الإعمار والرقابة عليها"

الدباس: تعزيز الحوار حول نظام رخص الإعمار والرقابة عليها



خبرني - نظمت الشعبة المعمارية ورشة حوارية متخصصة حول نظام رخص الإعمار والرقابة عليها، تحت رعاية رئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، المهندس المعماري عماد الدباس، بحضور المهندس عيسى حمدان، رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وعدد من المعنيين في أمانة عمان الكبرى، إلى جانب عدد من الزملاء المهندسين والمختصين.

وأكد الدباس في كلمته الافتتاحية أهمية عقد هذه الورشة لتعزيز الحوار المهني المتخصص حول نظام رخص الإعمار والرقابة عليها، ومناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي تواجه المهندسين والمكاتب الهندسية في التطبيق العملي.

وأشار إلى أهمية الوصول إلى تطبيق واضح ومتوازن للتشريعات والأنظمة، بما يحقق متطلبات التنظيم والسلامة وجودة البناء، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المهندس والمواطن، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات الترخيص والرقابة.

وقال المهندس الدباس، إن نظام رخص الإعمار والرقابة عليها الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يعكس شمولية كاملة عن منظومة متكاملة بدءا من ترخيص المبنى والمراحل التي يمر بها أثناء عملية الترخيص من أذن الحفر وغيرها، ثم الرقابة على المبنى والمخالفات إن وجدت وإذن الأشغال وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن جميع الجهات ذات العلاقة هي جهات شريكة ابتداء من صاحب العمل واختيار الموقع ثم الانتقال إلى مرحلة التصميم والحصول على الموافقات الأولية وتجهيز المخططات الهندسية حسب الاصول وتدقيقها، إلى أن تصل لمرحلة التدقيق الإلكتروني في النقابة إلى أمانة عمان.

وأكد ان النظام أعطى تسريع الإجراءات أهمية كبيرة، من حيث الالتزام بالمدد المحددة والتسهيل على المكتب الهندسي والمواطن والمستثمر والمطور على حد سواء، وصولا إلى منتج نوعي صالح للاستعمال على أكمل وجه، مشيرا إلى ما تمر به النقابة الان من تعديل قانون النقابة بحيث يتناول تعديلات على موضوع ممارسة المهنة وهيئة المكاتب والشركات الهندسية فيما يتعلق بتنظيم المهنة.

واشار الدباس أن نقابة المهندسين الأردنيين، ومن خلال الشعبة المعمارية، تضطلع بدور مهني مهم في تسليط الضوء على القضايا والتشريعات والأنظمة المرتبطة بالعمل الهندسي والعمراني، وفتح قنوات الحوار مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تبادل الخبرات ووجهات النظر والوصول إلى حلول عملية تخدم القطاع الهندسي والمصلحة العامة.

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى، المهندس عادل الصهيبا، عن الميزة التي يتمتع بها المهندس الأردني الذي يسخر المهنة لخدمة الناس، كما انه رافع من روافع الوطن الذي يسعى لبنائه ورفعته وازدهاره.

ولفت إلى استعداد أمانة عمان الدائم للتعاون والشراكة مع نقابة المهندسين بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المهندسين.

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عيسى حمدان، إن الهدف الرئيس هو الوصول إلى منظومة متكاملة تضمن جودة التصميم والتنفيذ وسلامة المنشآت وحماية حقوق المواطنين ورفع مستوى ممارسة المهنة وتعزيز كفاءة الرقابة على الإعمار.

وشدد على ان هيئة المكاتب ستكون دائما داعمة لكل جهد تشريعي وتنظيمي يرتقي بالمهنة، وفي الوقت ذاته حريصة على إيصال صوت المكاتب والمهندسين وملاحظاتهم المهنية بكل موضوعية ومسؤولية.

وأكد رئيس لجنة ممارسة المهنة المعمارية المهندس صالح سلو، ان الحوارية تأتي في مرحلة تشهد تطورا تشريعيا وتنظيميا في قطاع الإعمار والتنظيم، وفي مقدمة ذلك صدور النظام الجديد المتعلق برخص الاعمار والرقابة عليها وما يحمله النظام من توجهات تهدف إلى تعزيز الرقابة والتنظيم ورفع مستوى الالتزام وتحقيق جودة أعلى في العملية الإنشائية والعمرانية.

وقال ان اللجنة من خلال الشعبة المعمارية مستعدة للتعاون الكامل مع أمانة عمان في توضيح اليات تطبيق النظام الجديد ومعالجة التحديات التي قد تظهر أثناء التطبيق، والاستماع إلى ملاحظات المهندسين والمكاتب الهندسية وتقديم المقترحات المهنية التي تسهم في إنجاح هذه المرحلة.

وتناولت الحوارية جلسات ادارتها المهندسة الاء الوشاح وتناولت ما يلي؛ جلسة المفاهيم التي اضافها نظام رخص الإعمار والرقابة عليها، وجلسة الترخيص بين أحكام نظام التخطيط والتنظيم ونظام رخص الإعمار والرقابة عليها قدمها المهندس عادل الصهيبا المدير التنفيذي للتراخيص في امان عمان، والتعديلات الفنية على أحكام البناء قدمتها المهنسة نسرين المومني مدير متابعة الخدمات الالكترونية لقطاع التخطيط، إضافة إلى جلسة الفرق بين مفهوم الخطورة وتصنيف المخالفات قدمها المهندس علاء السعايدة مدير رقابة الاعمار في امانة عمان.