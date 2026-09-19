عامر ابو عبيد: أنا أتحمل المسؤولية.. (والي يقول ظالمين حد وما في توفيق مش غلط بنراجع أوراقنا)

خبرني - قال رئيس نادي الحسين إربد عامر ابو عبيد، مساء اليوم السبت، إنه يتحمل كامل المسؤولية لهذا الموسم.

جاء ذلك في منشور لأبو عبيد عبر موقع الفيسبوك بعد تعادل الحسين غربد مع شباب الأردن بـ 3 أهداف لكل منهما ضمن منافسات الدوري الاردني.

وتاليا ما نشره أبو عبيد على صفحته في موقع الفيسبوك:

هاردلك للجمهور الي حضر وهاردلك للجمهور الملكي كله

أنا بتحمل كامل المسؤولية بحذافيرها لهذا الموسم وهاي فترة توقف نعيد حساباتنا ومع الجهاز الجديد باذن الله نرجع نعد الفريق بفترة التوقف كاملة .

ويوعدكم انه نرجع كما كنا . ثلاث مباريات لا تعكس حجم الفريق .

بدها شدة من الكل وباذن الله نعدي هاي المرحلة والي يقول ظالمين حد وما في توفيق مش غلط بنراجع أوراقنا كلها.

ونسال الله التوفيق والسداد .