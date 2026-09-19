تعادل الحسين إربد وشباب الأردن 3-3

خبرني - تعادل فريق الحسين إربد مع نظيره شباب الأردن بنتيجة 3-3، في مباراة جرت مساء اليوم السبت، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح عارف الحاج التسجيل للحسين إربد في الدقيقة 26، قبل أن يدرك أدهم الرفاعي التعادل لشباب الأردن في الدقيقة 30.

وعاد الحسين للتقدم بإحراز الهدف الثاني عن طريق عبدالله نصيب في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الحسين بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، عزز يوسف أبو الجزر تقدم الحسين بالهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يقلص سول كاسترو الفارق لشباب الأردن في الدقيقة 65.

وواصل شباب الأردن محاولاته الهجومية، ليتمكن مايكل كاسيدو من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وبهذا التعادل، رفع شباب الأردن رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد الحسين إربد نقطتين في المركز التاسع.