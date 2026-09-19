بالفيديو | رغم الريمونتادا .. روما يتصدر الدوري الايطالي بعد تعادل مثير مع انتر

خبرني - قلب إنتر ميلان، تأخره أمام مضيفه روما، بهدفين دون رد، إلى تعادل مثير بنتيجة 2-2 مساء السبت، في قمة الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وتقدم روما، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق كواديو كونيه.

وقبل نهاية الشوط الأول، بنحو 8 دقائق، عزز كواديو كونيه، تقدم ذئاب روما، بالهدف الثاني.

لكن إنتر ميلان دخل الشوط الثاني، بضغط هجومي، أسفر عن هدف تقليص الفارق عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 79، عاد لاوتارو مارتينيز، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والتعادل للنيراتزوري، من تصويبة قوية.

وارتفع رصيد روما إلى 13 نقطة في صدارة الكالتشيو، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، صاحب الوصافة.



