*
السبت: 19 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بالفيديو | رغم الريمونتادا .. روما يتصدر الدوري الايطالي بعد تعادل مثير مع انتر

  • 19 أيلول 2026
  • 21:32
بالفيديو رغم الريمونتادا روما يتصدر الدوري الايطالي بعد تعادل مثير مع انتر

 

خبرني  - قلب إنتر ميلان، تأخره أمام مضيفه روما، بهدفين دون رد، إلى تعادل مثير بنتيجة 2-2 مساء السبت، في قمة الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وتقدم روما، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق كواديو كونيه.

وقبل نهاية الشوط الأول، بنحو 8 دقائق، عزز كواديو كونيه، تقدم ذئاب روما، بالهدف الثاني.

لكن إنتر ميلان دخل الشوط الثاني، بضغط هجومي، أسفر عن هدف تقليص الفارق عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 79، عاد لاوتارو مارتينيز، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والتعادل للنيراتزوري، من تصويبة قوية.

وارتفع رصيد روما إلى 13 نقطة في صدارة الكالتشيو، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، صاحب الوصافة.

 


 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ايرلندا تطلب عدم اللعب مستقبلا ضد اسرائيل .. والاتحاد الأوروبي يرد
ايرلندا تطلب عدم اللعب مستقبلا ضد اسرائيل .. والاتحاد الأوروبي يرد
  • 2026-09-19 21:08
بالفيديو .. أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي
بالفيديو .. أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي
  • 2026-09-19 20:23
بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان
بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان
  • 2026-09-19 18:29
إنتر ميلان يعلن وفاة أسطورته ماتسولا
إنتر ميلان يعلن وفاة أسطورته ماتسولا
  • 2026-09-19 17:12
العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات
العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات
  • 2026-09-19 15:42
الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني
الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني
  • 2026-09-19 15:40