وفاة شقيق اللواء المتقاعد محمد الكريمين

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى السبت الحاج سليمان فهد ابراهيم الكريمين (ابو رامي)

والد كل من : رامي ومحمد ومهند والفاضلات رانيا ورنا ورويدا وسميرة ورهام وبيان، وشقيق اللواء المتقاعد محمد فهد الكريمين (ابو عامر)

ونضال فهد الكريمين ابو الفهد).

وسيتم تشييع جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير في مقبرة القادسية بعد صلاة ظهر يوم الأحد مسجد القادسية الكبير.

تقبل التعازي في صالة البلدية - القادسية لمدة يومين (اليوم الاول مفتوح) واليوم الثاني من الساعه الثالثة حتى العاشرة،

ويوم الثلاثاء، للرجال. في ديوان ابناء الكرك في عمان/دابوق، من الساعة الثالثة حتى الساعة العاشرة مساء.