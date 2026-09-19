ايرلندا تطلب عدم اللعب مستقبلا ضد اسرائيل .. والاتحاد الأوروبي يرد

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت، في بيان أن القرارات المتعلقة بفصل المنتخبات في قرعة بطولاته تتخذ كل على حدة، وتسترشد في المقام الأول بالاعتبارات الأمنية.

وكان ديفيد كوريل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، قد صرح أمس الجمعة بأن اتحاد بلاده طلب من "اليويفا" فصل جمهورية إيرلندا عن إسرائيل في القرعات المستقبلية، بعدما أوقعتهما قرعة دوري الأمم التي أجريت في فبراير الماضي، في مجموعة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في 27 سبتمبر الجاري و 4 أكتوبر المقبل في إطار البطولة.

وقال "اليويفا" في بيان نشره اليوم السبت، إنه ينظر في طلبات الحيلولة دون وقوع منتخبين في نفس المجموعة كل حالة على حدة.

وأوضح "تتخذ قرارات تجنب وضع فرق معينة في مجموعة واحدة مع مراعاة عدة عوامل، لا سيما الظروف السائدة بين البلدين التي تؤدي إلى مخاطر أمنية متأصلة.. يتعامل اليويفا مع كل حالة بعناية فائقة على أساس مضمونها الخاص، ويراقب جميع الحقائق والتطورات".

وتثير المباراتان المرتقبتان جدلا في إيرلندا وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وفي نوفمبر الماضي، صوت أعضاء الاتحاد الإيرلندي بالأغلبية لصالح أن يطلب مجلس إدارته من اليويفا منع الاتحاد الإسرائيلي من المشاركة في المسابقات الأوروبية، بينما انضم لاعبو كرة قدم إيرلنديون بارزون ومشاهير في مايو الماضي إلى حملة لمقاطعة مباراة إيرلندا على أرضها في دوري الأمم.