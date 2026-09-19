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إيران: أبلغنا الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب

  • 19 أيلول 2026
  • 20:54
إيران أبلغنا الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب

خبرني - قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، السبت، إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وأوضح رضائي في تصريحات أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع تجميد الأموال الإيرانية، وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورأى أن تقديرات وحسابات ترامب بشأن إيران كانت خاطئة، وأن الحرب جاءت بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رضائي: "من صالح واشنطن القبول بشروطنا للخروج من الحرب، وتهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، ونحن مستعدون لحرب حاسمة".

وأضاف أن بلاده تعرف نقاط ضعف الجيش الأميركي، مشيرا إلى أن إيران أكثر استعدادا من قبل لمواجهة هجماته الجوية.

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