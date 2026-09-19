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  • ليلة سقوط مشاهير تركيا.. مخدرات وابتزاز وتحاليل وتفتيش منازل النجوم

ليلة سقوط مشاهير تركيا.. مخدرات وابتزاز وتحاليل وتفتيش منازل النجوم

  • 19 أيلول 2026
  • 20:37
ليلة سقوط مشاهير تركيا مخدرات وابتزاز وتحاليل وتفتيش منازل النجوم

خبرني - في ليلة درامية هزت أركان الوسط الفني والرياضي في تركيا، وسعت النيابة العامة بمدينة إسطنبول نطاق واحدة من أضخم الحملات الأمنية، ليجد عدد من أبرز نجوم الصف الأول أنفسهم داخل مراكز التوقيف وأسرة معهد الطب الشرعي.

الحملة المفاجئة أطاحت بـ 20 شخصاً حتى الآن من أصل 24 صدرت بحقهم أوامر ضبط، وكان الذهول حاضراً مع ظهور أسماء الموقوفين، وفي مقدمتهم بطل مسلسل «الحفرة» الممثل آراس بولوت إينيملي، والمغني الشهير «سيفو»، والممثلتان ميليس سيزن ونيلبيري شاهينكايا، إلى جانب نجم كرة القدم السابق حسن شاش، وشخصيات بارزة من عالم الأعمال ومواقع التواصل.

وشهدت الساعات الأولى من التوقيف إجراءات أمنية وطبية صارمة، حيث اقتحمت الفرق الأمنية منازل المشتبه بهم لتفتيشها بالكامل، قبل أن يُنقل النجوم إلى معهد الطب الشرعي لأخذ عينات من الدم والشعر لإجراء تحاليل دقيقة للكشف عن التعاطي.

وكشفت التحقيقات عن انقسام القضية إلى مسارين شديدي الخطورة، الأول يلاحق اتهامات حيازة واستخدام المواد المخدرة وتسهيل تعاطيها، بينما يفتح المسار الثاني ملفات مسكوت عنها تتعلق بانتهاك الخصوصية، والابتزاز، والتسهيل لأعمال منافية للآداب، لتتحول هذه الليلة إلى محطة مفصلية في السلسلة التي تلاحق مشاهير تركيا منذ أشهر.

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