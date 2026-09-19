الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات

خبرني - أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) اليوم السبت، استهداف العاصمة السعودية الرياض بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان: " ردا على البهتان العظيم باتهام يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها، وردا على استمرار العدو السعودي المجرم بشن الغارات الجوية العدوانية على شعبنا".

وأضاف: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الأولى استهدفتْ أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض".

وتابع: "العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع

وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة".

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز".

وختم قائلا: "والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اتهم يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، ما أثار موجة استنكار واسعة في العالم الإسلامي.

ونفى قائد "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، الاتهامات بخصوص استهداف مكة المكرمة، واصفا تلك الاتهامات بأنها "افتراء وتضليل"، فيما دعا لتحالف إسلامي ضد إسرائيل.