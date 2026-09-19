من هو العميد في الجيش السوري عبدالرحمن الخطيب (أبو حسين الأردني) الذي وردت أنباء عن مقتله في سورية؟

خبرني - تداولت عدد من منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، خبر مقتل قائد الفرقة 90 بالجيش السوري، العميد عبد الرحمن حسين الخطيب والملقب بـ ابو حسين الأردني، على يد عدد من مرافقيه.

والمذكور هو عبد الرحمن حسين الخطيب، المعروف بـ "أبو حسين الأردني"، وعُرف أيضاً بلقب "أبو الزبير الشامي".

ويعتبر من أبرز القادة العسكريين، يحمل الجنسية الأردنية، وقد درس في كلية الطب في الجامعة الأردنية وانتقل إلى سورية في نهاية عام 2013 قبل أن يتخرج.

التحق في سورية بصفوف "جبهة النصرة" (لاحقاً: "جبهة فتح الشام"، "هيئة تحرير الشام")، وتولى مناصب عدة فيها، منها قائد "جيش النصرة" الذي كان يمثل قوات النخبة فيها قبل تشكيل "العصائب الحمراء"، ومدير مكتب المتابعة في الجناح العسكري للهيئة، وشارك في حملات هيئة تحرير الشام ضد الفصائل الأخرى في إدلب وريف حلب.

شارك كقائد عسكري في الهيئة ضمن معركة "ردع العدوان" التي انتهت بسقوط نظام الأسد، ثم مُنح رتبة عميد في الجيش العربي السوري الجديد، ضمن أول نشرة ترفيعات عسكرية صدرت عن "القيادة العامة" في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأسند الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العميد عبد الرحمن الخطيب، وكان يعرف سابقاً بلقب أبو حسين الأردني، قيادة الحرس الجمهوري الجديد في القوات المسلحة السورية.

ويعدّ العميد الخطيب من أبرز القيادات العسكرية التي أثبتت ولاءها للرئيس الشرع عندما كان يقود "هيئة تحرير الشام"، ومنذ مقتل أبو عمر سراقب، القائد العسكري السابق لـ"جبهة النصرة"، الإسم القديم للهيئة عام 2016، اعتمد الشرع على أبو حسين الأردني اعتماداً شبه كلّي في قيادة غرف العمليات ووضع الخطط العسكرية.