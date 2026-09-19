*
السبت: 19 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بالفيديو .. أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي

  • 19 أيلول 2026
  • 20:23
بالفيديو أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي

خبرني  - فجر برايتون مفاجأة مدوية بالفوز على ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

بعد إقصاء مانشستر يونايتد من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز 3-2 خارج أرضه في "أولد ترافورد" الأسبوع الماضي، واصل برايتون إحراج كبار إنجلترا، ليلحق بحامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفي باسكال جروس وتشارالامبوس كوستولاس في الدقيقتين 31 و45، وأضاف شيما أندريس الهدف الثالث في الشوط الثاني بالدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، يواصل برايتون صحوته ويحقق فوزه الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

أما أرسنال فقد تلقى خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة الذي سيستقبل سندرلاند، غدا الأحد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان
بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان
  • 2026-09-19 18:29
إنتر ميلان يعلن وفاة أسطورته ماتسولا
إنتر ميلان يعلن وفاة أسطورته ماتسولا
  • 2026-09-19 17:12
العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات
العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات
  • 2026-09-19 15:42
الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني
الرمثا يعزز صفوفه بمحترف بوسني
  • 2026-09-19 15:40
يويفا وكونكاكاف يطالبان الفيفا بمنح 10 ملايين دولار لكل اتحاد
يويفا وكونكاكاف يطالبان الفيفا بمنح 10 ملايين دولار لكل اتحاد
  • 2026-09-19 12:28
(دمرنا ورحل).. شخص من الماضي يلاحق صلاح في تركيا
(دمرنا ورحل).. شخص من الماضي يلاحق صلاح في تركيا
  • 2026-09-19 11:43