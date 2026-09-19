بالفيديو .. أرسنال يتكبد خسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي

خبرني - فجر برايتون مفاجأة مدوية بالفوز على ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

بعد إقصاء مانشستر يونايتد من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز 3-2 خارج أرضه في "أولد ترافورد" الأسبوع الماضي، واصل برايتون إحراج كبار إنجلترا، ليلحق بحامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفي باسكال جروس وتشارالامبوس كوستولاس في الدقيقتين 31 و45، وأضاف شيما أندريس الهدف الثالث في الشوط الثاني بالدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، يواصل برايتون صحوته ويحقق فوزه الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

أما أرسنال فقد تلقى خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة الذي سيستقبل سندرلاند، غدا الأحد.