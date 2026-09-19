مصدر حكومي: حل مجالس إدارة غرف التجارة يتماشى مع أحكام القانون

خبرني - أفاد مصدر حكومي رسمي أن قرار مجلس الوزراء بحل مجالس إدارة غرف التجارة قبيل قرابة شهرين من موعد إجراء انتخاباتها يتماشى مع أحكام القانون، ويأتي في إطار حوكمة إجراء العملية الانتخابية وإتاحة المجال أمام الراغبين بالترشح للتحضير للانتخابات وإدارتها.

ولفت المصدر إلى أنَّ الحكومة وأثناء تدارسها لموضوع انتخابات غرف الصِّناعة والتِّجارة في شهر تمُّوز الماضي تمهيداً لإجرائها ارتأت أن يكون وقت الحل قبل مدَّة لا تقل عن شهرين عن موعد إجراء الانتخابات، وذلك من قبيل الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح.

وأوضح المصدر أن انتخابات غرفة الصِّناعة تسبق انتخابات غرفة التجارة بشهرين، لذلك لم يكن بالإمكان حل مجالسها قبل مدة أكثر من شهر من موعد الانتخابات؛ كون الانتخابات ستُجرى مطلع الشَّهر المقبل.

وأكد أن فترة الشهرين كافية للتحضير لإجراء الانتخابات بكل حياد وشفافية، ووفقاً لأحكام التشريعات الناظمة.