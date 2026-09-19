بسبب الحصى.. سحب حلوى مجمدة شهيرة من الأسواق الأمريكية

خبرني - سحبت شركة "دانون" عبوات من حلوى مجمدة خالية من الألبان من الأسواق الأمريكية، بسبب احتمال احتواء قطع الكاجو المستخدمة فيها على حصى صغيرة وأجسام صلبة أخرى.

ويعد هذا ثاني سحب للمنتج نفسه وللسبب ذاته خلال أقل من عام.

وأعلنت الشركة (Danone USA)، الثلاثاء، سحب عبوات حلوى So Delicious المجمدة الخالية من الألبان، بنكهة الكراميل المملح مع قطع الكاجو، والتي بيعت في متاجر التجزئة بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويشمل السحب العبوات التي تحمل تاريخ صلاحية أو تاريخ "يفضل استهلاكها قبل" 3 أبريل 2028 أو أي تاريخ يسبقه. ويمكن للمستهلكين العثور على تاريخ الصلاحية مطبوعا على قاعدة العبوة. ويحمل المنتج رمز المنتج العالمي (UPC) رقم 744473476138، ورقم الصنف (SKU) 136603.

وأكدت "دانون" أن السحب لا يشمل أي نكهات أو أحجام أو رموز أخرى من منتجات So Delicious.

وقالت الشركة إن المشكلة تتعلق بقطع الكاجو الممزوجة بالحلوى، والتي قد تحتوي على حصى صغيرة أو أجسام صلبة أخرى. وأضافت أنها علمت بالمشكلة بعد تلقي شكاوى من المستهلكين، وأبلغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وأوضحت "دانون" أنها تعمل مع شركائها في قطاع التجزئة لإزالة العبوات المشمولة بالسحب من وحدات التبريد، مؤكدة أن العبوات غير المشمولة بالسحب لا تزال متاحة للبيع، وأن شحنات المنتجات المستقبلية لن تتأثر.

وتنصح الشركة المستهلكين الذين اشتروا العبوات المشمولة بالسحب بعدم تناولها، والتواصل مع خدمة العملاء للحصول على استرداد مالي أو قسيمة استبدال.

ويأتي السحب الجديد بعد إجراء مماثل في 15 ديسمبر 2025، عندما سحبت دانون المنتج نفسه بسبب احتمال وجود حصى في قطع الكاجو. وشمل السحب السابق العبوات التي تحمل تواريخ صلاحية تسبق 8 أغسطس 2027، وقالت الشركة حينها إنها حددت المشكلة وعالجتها.