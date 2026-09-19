اليونيفيل: أكثر من نصف مواقعنا بجنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية

خبرني - صرح رئيس بعثة (اليونيفيل) وقائدها العام الجنرال ديوداتو أبانيارا بأن أكثر من نصف مواقع القوة الأممية في جنوب لبنان تقع حالياً داخل مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وقال الجنرال أبانيارا في تصريحات لوكالة "رويترز"،اليوم السبت: "من الصعب للغاية تسليم بعض مواقع اليونيفيل إلى الجيش اللبناني نظراً لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها حالياً قوات إسرائيلية".

وحذر القائد العام لليونيفيل من أن "قواتنا ستنهي عملياتها في نهاية العام إذا لم يصدر تمديد أممي"، مشيراً في السياق ذاته إلى أن "تمديد تفويض قواتنا في جنوب لبنان سيكون شرفاً عظيماً لنا"، في رسالة واضحة تعكس رغبة البعثة في الاستمرار بدعم الاستقرار في المنطقة.

وأشار أبانيارا إلى وجود كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، مؤكداً أن "الأمر البالغ الأهمية بالنسبة لنا هو تنفيذ انتقال سلس جداً إلى كيانات أخرى أو تمهيد الطريق أمام بعثة جديدة في المستقبل".

وشدد على ضرورة "ضمان قدرة الجيش اللبناني على تولي المهام قبل انسحاب قواتنا"، في إشارة إلى التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه عملية تسليم المواقع وضمان عدم حدوث فراغ أمني.

وكشف أبانيارا عن أن "اليونيفيل تعمل بالفعل مع فريق الأمم المتحدة المعني بلبنان لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل"، مشيراً إلى أن القوة الأممية "تتبادل المعلومات مع الجيش اللبناني بشأن المناطق الحسّاسة وكيف يمكنه إدارة هذا الوضع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة الجنوبية من لبنان تحولات أمنية وعسكرية كبيرة، وسط جهود دولية حثيثة لضمان استقرار المنطقة، وحماية المدنيين، والحفاظ على وجود أممي فاعل في ظل التعقيدات الميدانية الراهنة.