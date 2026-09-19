صفعة مؤلمة بتوقيت حساس.. عمال أبل يضربون يوم اطلاق ايفون 18

خبرني - في اليوم الذي كانت فيه شركة أبل تستعد لتحقيق ذروة مبيعاتها مع إطلاق هاتفها الجديد "آيفون 18 برو"، اختار موظفون في متاجر الشركة بإيطاليا أن يرفعوا صوتهم بالاحتجاج، معلنين إضرابا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة أعداد الموظفين.

وشارك في الإضراب، بحسب نقابات العمال، أكثر من 1600 موظف في جميع متاجر أبل الـ17 في إيطاليا، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 70% من العاملين، في خطوة اختارت النقابات توقيتها في اليوم الأكثر حساسية بالنسبة للشركة.