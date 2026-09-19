صفعة مؤلمة بتوقيت حساس.. عمال أبل يضربون يوم اطلاق ايفون 18

خبرني - في اليوم الذي كانت فيه شركة أبل تستعد لتحقيق ذروة مبيعاتها مع إطلاق هاتفها الجديد "آيفون 18 برو"، اختار موظفون في متاجر الشركة بإيطاليا أن يرفعوا صوتهم بالاحتجاج، معلنين إضرابا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة أعداد الموظفين.
وشارك في الإضراب، بحسب نقابات العمال، أكثر من 1600 موظف في جميع متاجر أبل الـ17 في إيطاليا، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 70% من العاملين، في خطوة اختارت النقابات توقيتها في اليوم الأكثر حساسية بالنسبة للشركة.
وتقول النقابات إن الموظفين يعانون ضغطا متزايدا بسبب عدم توظيف أعداد كافية من العاملين لمواكبة ارتفاع المبيعات، إلى جانب الاعتماد لفترات طويلة على العقود المؤقتة لسد النقص في أعداد الموظفين. وتتمثل أبرز مطالب المضربين في توظيف عمال جدد، وتوفير عقود عمل دائمة، وجعل العمل الإضافي اختياريا، فضلا عن تحسين ظروف العمل والاهتمام بصحة الموظفين ورفاههم.
وقال أحد العمال المضربين إن شركة أبل تولي أهمية كبيرة لصورتها أمام الجمهور، ولذلك رأت النقابة أن يوم إطلاق الهاتف الجديد يمثل فرصة مناسبة لإعلان الاحتجاج بصورة علنية، بهدف تحسين ظروف العمال الذين تمثلهم.
وانتقدت نقابات العمال اعتماد أبل على عقود مؤقتة لتعويض نقص الموظفين، معتبرة أن استمرار هذا النهج لفترات طويلة يعكس عجزا مزمنا في أعداد العاملين.
وخلال آخر اجتماع بين إدارة الشركة والنقابات، طالبت الأخيرة بوضع خطة للتوظيف الدائم، لكن أبل اقترحت، بحسب المادة، زيادة عدد الموظفين بعقود مؤقتة، مع التعاقد معهم في وقت مبكر لمواجهة فترات الضغط.
وقالت النقابات إن التقدم الوحيد الذي تحقق قبل الإضراب تمثل في زيادة قيمة قسيمة الطعام اليومية من 8 إلى 10 يورو.
في المقابل، قالت أبل إنها توفر لموظفيها أجورا ومزايا تعد من بين الأفضل في القطاع، مشيرة إلى توفير التأمين الطبي وتأمين الأسنان والبصر، إلى جانب برامج للصحة النفسية والرفاه.