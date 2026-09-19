حملة نظافة في أم قنطرة بجرش لتعزيز الوعي البيئي والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

خبرني - في إطار الشراكة بين وزارة البيئة ووزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، نفّذ مكتب حماية البيئة لمحافظة جرش، اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل الخيرية، حملة نظافة في منطقة أم قنطرة بمحافظة جرش، بمشاركة واسعة من عدد من المؤسسات الرسمية والأمنية والبلدية والجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي.

وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من الشرطة السياحية، وشرطة جرش، والشرطة المجتمعية، والإدارة الملكية لحماية البيئة في جرش، وجامعة جرش الأهلية، وبلدية جرش، إلى جانب عدد من المتطوعين وممثلي المجتمع المحلي.

وتضمنت أعمال الحملة جمع ورفع النفايات والمخلفات من الموقع المستهدف، في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة المواقع العامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والتأكيد على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات في حماية البيئة والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على المشهد البيئي.

وقالت رئيسة جمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل الخيرية عفاف النظامي إن مشاركة الجمعية في هذه الحملة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، مؤكدة أن المحافظة على نظافة المواقع العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والمواطنين.

وأضافت النظامي أن الجمعية تولي الجانب البيئي أهمية خاصة ضمن برامجها ومبادراتها، وتسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب والمتطوعين في المبادرات التي تخدم المجتمع وتحافظ على البيئة، مشيدة بالتعاون والتنسيق الذي أبدته الجهات المشاركة في الحملة.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر ثقافة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، داعية أبناء المجتمع المحلي إلى المحافظة على المواقع الطبيعية والعامة وعدم ترك المخلفات فيها، بما يحافظ على جمالية محافظة جرش وموروثها الطبيعي والسياحي.

وتأتي الحملة ضمن الجهود المشتركة لوزارتي البيئة والتنمية الاجتماعية لتعزيز دور الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، بما يسهم في بناء بيئة أنظف وأكثر استدامة.