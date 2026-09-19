قبل أن يحمل طفلك حقيبته المدرسية .. تخلصوا من هذه الأشياء

مع بداية كل عام درسي، تمتلئ حقيبة الطفل تدريجيا بأغراض تتجاوز احتياجاته اليومية، حتى تكاد تتحول إلى "مخزن متنقل": كتب ودفاتر وأقلام وزجاجة مياه، إلى جانب أدوات احتياطية وأوراق قديمة، وربما ألعاب وأشياء لا علاقة لها بالدراسة. ومع مرور الأسابيع، يعتاد الطفل حمل هذه الأشياء كلها، من دون أن يسأل أحد: هل يحتاج فعلا إلى كل ما يضعه على ظهره كل صباح؟

ولا ترتبط المشكلة دائما بوزن الحقيبة أو تصميمها، بل بالعادات اليومية التي تؤدي إلى تراكم محتوياتها من دون انتباه. فتخفيف الحقيبة لا يعني الاستغناء عن المستلزمات الضرورية، وإنما مساعدة الطفل على التمييز بين ما يحتاج إليه فعلا، وما يحمله تحسبا لاحتمالات نادرة ويمكنه تركه في المنزل.

الحقيبة الأكبر ليست الأفضل

قد يبدو شراء حقيبة واسعة حلا عمليا، لأنها تستوعب الكتب والأدوات بسهولة، كما أنها قد تكون حقيبة شخصية يضع بها الطفل متعلقاته في أوقات أخرى غير المدرسة، ما يجعل اختيار الحقيبة الأكبر خيارا مغريا في كثير من الأوقات. لكن المساحة الإضافية قد تتحول إلى سبب في وضع المزيد من الأشياء داخلها.

تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن تكون الحقيبة متناسبة مع حجم الطفل، وألا تكون أكبر من حاجته، مع اختيار حقيبة مزودة بحزامين عريضين ومبطنين، وعدة جيوب تساعد على توزيع الأدوات والكتب والوزن بصورة أفضل. كما توصي بألا يتجاوز وزن الحقيبة 15% من وزن الطفل.

وهذا يعني أن حقيبة طفل يزن 30 كيلوغراما ينبغي ألا يتجاوز وزنها 4.5 كيلوغرامات وهي ممتلئة، وكلما أمكن تخفيفه كان ذلك أفضل.

لماذا تمتلئ حقيبة الطفل بأشياء لا يحتاج إليها؟

ليس من الضروري أن يكون الطفل مهملا أو غير منظم حتى تصبح حقيبته ثقيلة؛ فقد يبدأ الأمر برغبة طبيعية في الاستعداد لكل الاحتمالات، فيحتفظ بدفتر إضافي أو عدة أقلام خشية أن يحتاج إليها. وقد يقلد بعض الأطفال ما يحمله زملاؤهم، بينما يضع آخرون أغراضهم في الحقيبة لأنهم لم يتعلموا بعد التمييز بين ما يحتاجون إليه وما يمكن تركه في المنزل.

ومع مرور الوقت، تتحول الحقيبة من وسيلة لحمل احتياجات اليوم إلى ما يشبه خزانة صغيرة للأدوات المدرسية، تضم أشياء قد لا يستخدمها الطفل لأيام أو أسابيع.

ولا يكمن الحل في أن يفرغ الأب أو الأم الحقيبة نيابة عن الطفل، بل في إشراكه تدريجيا في اختيار محتوياتها. ويمكن بدء هذه العادة بسؤال بسيط: "ماذا تحتاج غدا؟"، ثم مراجعة جدول الحصص واختيار الكتب والدفاتر والأدوات المطلوبة فقط. وهكذا يتعلم الطفل تخفيف حقيبته، والتخطيط والاختيار وتحمل مسؤولية أغراضه.

بين الضروري و"ربما أحتاجه"

يمكن تعليم الطفل تقسيم محتويات حقيبته إلى ثلاثة أقسام: ما يستخدمه يوميا، وما يحتاج إليه في أيام محددة، وما لا داعي لحمله. فتبقى كتب ودفاتر حصص اليوم في الحقيبة، بينما تُترك مواد الأيام الأخرى في المنزل أو في المكان المخصص لها بالمدرسة، إن وُجد.

أما الأوراق القديمة والألعاب والأدوات المكررة، فهي أول ما ينبغي إخراجه. ويمكن تحويل مراجعة جدول الحصص كل مساء إلى عادة بسيطة يختار خلالها الطفل احتياجات اليوم التالي فقط. وبهذه الطريقة، يتعلم تدريجيا أن الحقيبة ليست مكانا لكل ما يملكه، بل لما سيستخدمه فعلا. كما توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بتنظيف الحقيبة أسبوعيا وإزالة محتوياتها غير الضرورية.

الأثقل أولا.. والأقرب إلى الظهر

حتى بعد التخلص من الأغراض الزائدة، تظل طريقة ترتيب محتويات الحقيبة مهمة لتخفيف أثر الوزن على الطفل. ووفقا لتوصيات كليفلاند كلينك، يُفضل وضع الكتب والأجهزة الأكبر والأثقل بالقرب من ظهر الطفل، مع توزيع بقية الأدوات بين الجيوب والأقسام المختلفة، حتى لا يتركز الوزن في جهة واحدة أو يؤثر في توازنه أثناء الحركة.

وينبغي أن يستخدم الطفل حزامي الكتف معا، وأن تكون الحقيبة قريبة من جسمه ومستقرة في منتصف ظهره، مع ضبط الأحزمة بما يتناسب مع حجمه. وتساعد الحقائب المزودة بعدة جيوب وأقسام على توزيع المحتويات بصورة أفضل، بينما قد تكون الحقيبة ذات العجلات خيارا مناسبا عندما تكون الحمولة كبيرة أو المسافة التي يقطعها الطفل طويلة.

اختاري الوسيلة الأنسب لطفلك، وتذكري أن الأمر لا يتعلق بتخفيف الوزن فحسب، بل أيضا بتوزيعه وحمل الحقيبة بطريقة تجعل الحركة أكثر راحة واستقرارا.

شجعوا الأطفال على التحدث عن الألم

قد لا يقول الطفل إن حقيبته ثقيلة، لكن طريقة حمله لها قد تكشف ذلك. فإذا كان يميل بجسمه إلى الأمام أثناء المشي، أو يجد صعوبة في ارتدائها وخلعها، أو يشكو من ألم في الظهر أو الرقبة أو الكتفين، فينبغي الانتباه إلى هذه العلامات.

كما يجب تشجيعه على إخبار والديه إذا شعر بألم أو تنميل أو خدر أثناء حمل الحقيبة، وعدم التعامل مع هذه الأعراض باعتبارها أمرا عاديا. ويمكن البدء بمراجعة وزنها، وطريقة توزيع محتوياتها، وضبط أحزمة الكتف. وإذا استمر الألم أو تكرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من سببه، وعدم افتراض أن الحقيبة هي السبب الوحيد.

الخفة ليست هدفا

لا ينبغي أن تتحول محاولة تخفيف حقيبة المدرسة إلى هدف في حد ذاته أو منافسة لمعرفة من يحمل وزنا أقل؛ فالطفل يحتاج إلى كتبه ودفاتره وأدواته وغيرها من مستلزمات يومه. والفكرة ببساطة أن يحمل ما يحتاج إليه فعلا، لا كل ما قد يحتاج إليه نظريا.

وربما لا تكون أفضل عادة يبدأ بها طفلك العام الدراسي شراء حقيبة جديدة، بل تعويده على مراجعة محتوياتها كل مساء، والاطلاع على جدول اليوم التالي، وسؤال نفسه: "ماذا أحتاج غدا؟". ومع تكرار هذه الخطوة، يصبح اختيار محتويات الحقيبة جزءا من روتينه اليومي، وتتحول من مكان تتراكم فيه الأغراض إلى وسيلة منظمة تحمل احتياجاته الفعلية إلى المدرسة.