نيويورك تايمز: ترمب يبالغ في حجم السيطرة الأمريكية على غرينلاند

خبرني - أكدت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.

ونقلت "نيويورك تايمز" الأمريكية تأكيدات مصادر مطلعة بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند "لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن."

وجاء في تقرير الصحيفة: "قال مصدران قريبان من المفاوضات إن تصريح ترامب بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند يبالغ في تقدير حجم الصلاحيات الجديدة التي ستحصل عليها الولايات المتحدة على هذه المنطقة".

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق، إن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.

وأضافت الصحيفة: "بعد أشهر من التهديدات والردود والمفاوضات خلف الأبواب المغلقة، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق لتوسيع وجودها الأمني في غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي جزئي".

ولم تُعلن على الفور تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن يوم الجمعة، لكنه من الواضح أنه "لا يرقى إلى الاستيلاء الأمريكي الكامل الذي كان ترامب يطالب به، وهو تهديد أثار اضطراباً في حلف الناتو الذي تعد الدنمارك عضوا فيه".