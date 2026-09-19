رواق جرش للثقافة والتراث يقيم أمسية شعرية بالتعاون مع أسرة بيت الشعر والأدب

خبرني - أقام رواق جرش للثقافة والتراث، مساء اليوم السبت، بالتعاون مع أسرة بيت الشعر والأدب في محافظة جرش، الأمسية الشعرية الثالثة في مقر الرواق، بمشاركة نخبة من الشعراء، وحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وفي كلمة ترحيبية، رحّب رئيس رواق جرش للثقافة والتراث أحمد الصمادي بالحضور والمشاركين، معرباً عن سعادته بإقامة الأمسية الشعرية بالتشارك مع أسرة بيت الشعر والأدب في محافظة جرش، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في دعم الحراك الثقافي والأدبي وتعزيز التواصل بين المبدعين.

وأشار الصمادي إلى أن هذه الأمسية تأتي ضمن مبادرة يقودها الشاعر خالد القيسي، والتي انطلقت من رواق جرش للثقافة والتراث، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الفعالية بداية لشراكة دائمة ومستمرة بين الرواق وبيت الشعر والأدب، بما يسهم في خدمة الحركة الثقافية والأدبية في المحافظة.

ورحّب الصمادي بالشاعرة شمس الهدى الهاشمي من محافظة إربد، ضيفةً على الأمسية، وبالشاعر نور الدين الرواشدة والشاعر وعد عتوم من محافظة جرش، والشاعر خالد القيسي، رئيس المبادرة، كما رحّب بالدكتور علي الحوامدة لإدارته للجلسة وتقديم فقرات الأمسية.

وشهدت الأمسية تقديم مجموعة من القصائد والقراءات الشعرية التي تنوعت في موضوعاتها وأغراضها، وعبّرت عن تجارب ورؤى شعرية مختلفة، وسط تفاعل من الحضور الذي تابع القراءات والأداءات الشعرية في أجواء أدبية وثقافية مميزة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه الأمسيات والفعاليات الثقافية في محافظة جرش، لما توفره من مساحة أمام الشعراء والأدباء لعرض إبداعاتهم، وفتح قنوات للتواصل والحوار بين المبدعين والجمهور، إلى جانب الإسهام في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وتأتي الأمسية ضمن النشاطات التي ينظمها رواق جرش للثقافة والتراث، بالتعاون مع الفعاليات الثقافية والأدبية في المحافظة، بهدف دعم المواهب وتشجيع الإبداع، وتعزيز حضور الشعر والأدب باعتبارهما جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع.

وشهدت الأمسية حضوراً وتفاعلاً لافتاً من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، في أجواء عكست الحضور المتواصل للشعر والثقافة في محافظة جرش، وحرص الفعاليات الثقافية فيها على مواصلة إقامة اللقاءات التي تحتفي بالكلمة والإبداع.