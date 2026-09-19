بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان

خبرني - افتتحت اليابان، السبت، النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي يمثلون 45 دولة ومنطقة آسيوية.

وأعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو افتتاح الدورة رسميا خلال الحفل الذي أقيم في ملعب ميزوهو بارك، بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، بعد استعراض وفود الدول والمناطق المشاركة.

وتستمر الدورة حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتشمل 469 مسابقة للميداليات في 43 رياضة، ضمن برنامج اتسع مقارنة بالنسخة السابقة في هانغتشو، وأضيفت إليه رياضات ومسابقات من بينها البادل والتيكبول والتايكوندو الافتراضي والفنون القتالية المختلطة.

وقال الشيخ جوعان في كلمته خلال حفل الافتتاح إن الرياضيين المشاركين يجسدون قدرة الرياضة على التقريب بين الشعوب، مضيفا أنه في وقت يشهد فيه العالم صراعات وانقسامات، تظل الرياضة قوة للسلام والتفاهم والصداقة بين الدول.

وحمل حفل الافتتاح شعار "نبض القلب المتناغم"، واعتمد على منصة صممت على هيئة قلب، في إشارة إلى فكرة التواصل بين شعوب القارة. وجمع العرض بين الموسيقى والرقص والعناصر المستوحاة من الثقافة اليابانية والتقاليد الصناعية لمدينة ناغويا، قبل أن يختتم بإيقاد شعلة الدورة.

وأشعل لاعبا رمي المطرقة اليابانيان السابقان شيغينوبو موروفوشي ونجله كوجي موروفوشي المرجل معا في ختام مسيرة الشعلة، بعدما تناوب عدد من الرياضيين اليابانيين على حملها داخل الملعب.

وكانت بعض منافسات الدورة قد بدأت قبل حفل الافتتاح الرسمي بسبب كثافة البرنامج، إذ انطلقت مسابقات من بينها كرة السلة وكرة القدم خلال الأيام الماضية. وتتوزع منافسات النسخة الحالية على منشآت في آيتشي وناغويا ومدن يابانية أخرى، بينها طوكيو وأوساكا.

وسبق افتتاح الدورة تسجيل شكاوى من عدد من الوفود بشأن ترتيبات الإقامة والنقل وإجراءات تسجيل الرياضيين. وأقر المجلس الأولمبي الآسيوي بوجود مشكلات في الأيام الأولى، في حين قال مسؤولوه إن العمل جار لمعالجتها مع تقدم المنافسات. واعتمد المنظمون الفنادق ووحدات إقامة مؤقتة وسفينة سياحية بدلا من إنشاء قرية رياضية خاصة بالدورة.

وتستضيف اليابان الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد طوكيو عام 1958 وهيروشيما عام 1994. وأقيمت النسخة السابقة في هانغتشو الصينية عام 2023، وتصدرت الصين حينها جدول الميداليات.