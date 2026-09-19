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3 متسللين في قبضة الجيش الأردني

  • 19 أيلول 2026
  • 18:23
3 متسللين في قبضة الجيش الأردني

خبرني  - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر السبت، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره.

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