علاقة لافتة بين مدة وعمق النوم ومخاطر الإصابة بعشرات الأمراض

خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن النوم لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، في حين يرتبط النوم لأقل من 5 ساعات بارتفاع مخاطر الإصابة بها.

ونشرت الدراسة في مجلة PLOS Medicine، وأجراها شينغتشي صن من جامعة العاصمة الطبية في الصين وزملاؤه، اعتمادا على بيانات 95559 مشاركا من "البنك الحيوي في المملكة المتحدة" (UK Biobank).

وتابع الباحثون المشاركين لمدة بلغت 8.9 سنوات، بعد أن ارتدوا أجهزة على المعصم لمدة 7 أيام وليال متتالية لقياس مدة النوم ومراحله، بما في ذلك النوم العميق ونوم حركة العين السريعة، إضافة إلى انتظام النوم وفترات اليقظة أثناء الليل.

ووجد الباحثون أن زيادة مدة نوم حركة العين السريعة ارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بـ83 مرضا، من بينها قصور القلب والخرف ومرض باركنسون. كما ارتبطت زيادة مدة النوم العميق بانخفاض مخاطر الإصابة بسبع حالات صحية، من بينها داء السكري من النوع الثاني واضطراب الاكتئاب الجسيم.

وفي المقابل، ارتبط عدم انتظام النوم وزيادة فترات اليقظة بعد الخلود إلى النوم بارتفاع مخاطر الإصابة بعدة حالات، من بينها اضطرابات القلق واضطرابات مرتبطة بتعاطي الكحول والمخدرات.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ37 حالة مرضية، بينما ارتبطت مدة النوم التي تتراوح بين 6 و8 ساعات بأدنى مستويات المخاطر في عدد كبير من الأمراض.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة لا تثبت أن أنماط النوم تسبب الأمراض أو تمنعها بشكل مباشر، لأنها اعتمدت على رصد الارتباطات بين النوم والحالة الصحية، وليس على تجربة سريرية.

وقال الباحثون إن النتائج تقدم أدلة إضافية على أهمية الحصول على نوم كاف ومنتظم، وعلى الدور المحتمل لمراحل النوم المختلفة في الحفاظ على الصحة.