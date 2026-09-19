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مصر.. مقتل 5 تجار مخدرات وضبط كميات ضخمة في عمليات أمنية

  • 19 أيلول 2026
  • 17:44
مصر مقتل 5 تجار مخدرات وضبط كميات ضخمة في عمليات أمنية

خبرني - لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم خلال مواجهات أمنية مع قوات الشرطة المصرية في 3 محافظات مختلفة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان السبت، أن الاشتباكات مع هذه العناصر جاءت في إطار ملاحقة بؤر إجرامية متورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

وذكرت أن العملية جاءت بعدما كشفت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن نشاط عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدا للاتجار بها، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد حملات لاستهداف المتهمين بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف العناصر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المواجهات الأمنية عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا جنائية، من بينها القتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة دون ترخيص والسرقة بالإكراه.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 122 قطعة سلاح ناري مختلفة الأنواع، فيما قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 192 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لاستهداف البؤر الإجرامية والعناصر المتورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.

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