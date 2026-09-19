أوبن إيه آي تتوقع إنفاق 278 مليار دولار حتى عام 2030

خبرني - قالت صحيفة فايننشال تايمز ، نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن إيه آي اطلعت عليه، إن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين عامي 2026 و2030، في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة.

وكانت فايننشال تايمز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أوبن إيه آي أجرت محادثات مع مستثمرين قد تقدر قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار قبل طرح محتمل في البورصة.

وذكرت الصحيفة أن أوبن إيه آي تتوقع تدفقا نقديا حرا سلبيا يبلغ 278 مليار دولار خلال السنوات الـ5 من عام 2026 إلى عام 2030، مقابل توقعها زيادة إيراداتها 10 أمثال خلال الفترة نفسها، من 36 مليار دولار هذا العام إلى 350 مليار دولار في عام 2030، مع إيرادات تراكمية تبلغ 840 مليار دولار حتى نهاية العقد.

وتتوقع الشركة إنفاق نحو 856 مليار دولار على قدرات الحوسبة والبنية التحتية بحلول نهاية عام 2030، وهو ما يمثل أكبر بند في نفقاتها، وفق الصحيفة.

وكانت أوبن إيه آي قد جمعت 122 مليار دولار في مارس/آذار بتقييم بلغ 852 مليار دولار، لكنها في طريقها إلى استنفاد تلك السيولة بحلول عام 2028.

وكانت الشركة قد قدمت طلبا سريا للطرح العام الأولي في يونيو/حزيران، لكن الرئيس التنفيذي سام ألتمان قال السبت الماضي إن الشركة لن تطرح أسهمها للتداول العام في عام 2026 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.