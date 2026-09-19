سورية .. توقيف 15 طيارا خلال شهر بتهم ارتكاب انتهاكات في عهد النظام المخلوع

خبرني - أوقفت قوى الأمن الداخلي في سورية ، خلال سبتمبر/أيلول الجاري نحو 15 ضابطاً في سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد المخلوع ضمن عمليات ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام المخلوع المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة السورية.
5 من قادة سلاح الجو في طرطوس
وأمس الجمعة، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس الساحلية، توقيف 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع، لـ"تورطهم في عمليات قصف جوي استهدفت مناطق مأهولة خلال سنوات الثورة السورية".
وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال عبد العال – في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" – إن "وحداتنا المختصة، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، نفذت سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، أفضت إلى إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد".
وأوضح أن التوقيفات "طالت طيارين وقيادات ميدانية وضباطا في غرف العمليات، وهم اللواء محمد فجر علي, والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن".
استهداف أحياء سكنية
وقال عبد العال إن التحريات والسجلات العسكرية أظهرت تورط الموقوفين "كل بحسب موقعه ومسؤوليته في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي"، مضيفا أن الموقوفين استفادوا من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لـ"تنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة، وأسفرت عن تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، وتهجير قاطنين قسرا، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة جراء استهداف المناطق المأهولة".
ولفت عبد العال إلى أن التحقيقات تتواصل مع الموقوفين لحصر مسؤولياتهم الجنائية عن الغارات والانتهاكات المنسوبة إليهم, تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية، مشددا على أنه "لا إفلات للمجرمين من المساءلة، وكل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفق القانون".
توقيف 9 طيارين في اللاذقية
وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد "القبض على تسعة طيارين متورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري".
وبيّن الأحمد أن المقبوض عليهم هم "العميد الركن منهل أنور صالح، والعميد سامي إبراهيم محمود، والعميد غياث علي الرحية، والعقيد عيسى عز الدين خضور، والعقيد مروان صلاح نافش، والعقيد بشار سمير ونوس، والمقدم أيهم حمزة عليا، والنقيب أيهم أحمد داوود، والنقيب عمار عيسى جنيدي".
وأوضح – في بيان نقلته "سانا" – أن المقبوض عليهم "شاركوا في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري في عدد من المحافظات"، مشيرا إلى استغلال مواقعهم العسكرية واختصاصهم في سلاحي الطيران الحربي والمروحي، لـ"تنفيذ عمليات قصف واستهداف أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، وألحقت أضرارا جسيمة بالمدن والبلدات، إلى جانب تهجير الأهالي وتدمير المنازل والمنشآت والمرافق المدنية".
استهداف الغوطة الشرقية وحلب ودير الزور
وكشف مصدر في وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية مع الطيارين التسعة أظهرت "تسجيلهم أكثر من 3200 ساعة طيران وطلعات جوية منذ بداية الثورة السورية المباركة، وتنفيذهم غارات استهدفت مناطق عدة".
وقال المصدر لـ"سانا" إن الطيارين استخدموا أنواعا مختلفة من المروحيات الهجومية والمقاتلات النفاثة في تنفيذ غارات جوية "استهدفت العديد من المناطق، ولا سيما الغوطة الشرقية، ومدينة حلب وريفها، ودير الزور وريفها، وريف حماة".
وأوضح أن المهام التي كانت موكلة للطيارين متنوعة، من أبرزها "تنفيذ الطلعات والمهام القتالية، وقصف مواقع الثوار والتجمعات السكانية، والمنشآت والمواقع الحيوية، فضلا عن تنفيذ مهام الإسناد الجوي القريب والاستطلاع وتحديد الأهداف".
القبض على طيار في حلب
وفي 5 سبتمبر/أيلول أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على طيار في عهد النظام البائد، خلال حملة أمنية تنفذها بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب، دون الكشف عن تفاصيل.
وأكدت وزارة الداخلية السورية استمرار التحقيقات مع الطيار للوقوف على كامل ملابسات نشاطه في عهد النظام المخلوع.
وتعلن السلطات السورية من حين لآخر، توقيف أشخاص تتهمهم بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة التي اندلعت في مارس/آذار 2011، وانتهت بدخول إدارة العمليات العسكرية دمشق وإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.