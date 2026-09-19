سورية .. توقيف 15 طيارا خلال شهر بتهم ارتكاب انتهاكات في عهد النظام المخلوع

خبرني - أوقفت قوى الأمن الداخلي في سورية ، خلال سبتمبر/أيلول الجاري نحو 15 ضابطاً في سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد المخلوع ضمن عمليات ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام المخلوع المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة السورية.

5 من قادة سلاح الجو في طرطوس

وأمس الجمعة، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس الساحلية، توقيف 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام المخلوع، لـ"تورطهم في عمليات قصف جوي استهدفت مناطق مأهولة خلال سنوات الثورة السورية".

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال عبد العال – في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" – إن "وحداتنا المختصة، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، نفذت سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، أفضت إلى إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد".