الغارديان: بيانات حساسة جدا لشرطة بريطانيا عرضة للاختراق من أمريكا وأطراف أجنبية

خبرني - كشف تحقيق صحفي أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وجود كميات ضخمة من البيانات الشرطية البالغة الحساسية مخزّنة على منصات سحابية تابعة لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في وقت حذّر فيه تقييم أمني بريطاني رسمي من احتمال تعرّض هذه البيانات للاختراق من قِبل جهات أجنبية، ومن الحكومة الأمريكية نفسها.

وبحسب التحقيق، فإن الملفات المعنية تشمل سجلات جنائية وإفادات ضحايا ومراسلات داخلية ومعطيات حساسة تخص أكثر من 40 جهاز شرطة منتشرة في أرجاء المملكة المتحدة.

وأشارت وثيقة شرطية اطّلعت عليها الصحيفة إلى أن جانبا من هذه الملفات يتجاوز التصنيف الأمني "رسمي"، مما يعني أن بعضها قد يندرج ضمن فئتي "سرّي" أو "سرّي للغاية".

وتُعرف المنصة المعنية باسم "مايكروسوفت أزور"، وهي من أبرز الخدمات السحابية التجارية عالميا، وتعتمد عليها حكومات وشركات في أكثر من مئة دولة عبر شبكة ضخمة من مراكز البيانات والبنى التحتية الرقمية.

قرار اتُّخذ عام 2017

يعود قرار الاعتماد على منصة التخزين السحابي إلى اجتماع عُقد عام 2017، اطّلعت "الغارديان" على محضره، حيث قررت الشرطة البريطانية نقل أكثر بياناتها حساسية إلى منصة مايكروسوفت.

وبحسب محضر الاجتماع، أقرّ ضباط الشرطة أنفسهم آنذاك بأن جهات داخل الحكومة الأمريكية قد تتمكن من الاطلاع على هذه البيانات، وأنها قد تُنقل عبر أنحاء العالم دون حدود واضحة لهذا الانتشار.

وأكد خمسة خبراء راجعوا نتائج التحقيق أن المخاطر التي رُصدت آنذاك ما زالت قائمة حتى اليوم، في ظل اعتماد جل أجهزة الشرطة البريطانية على منصة "أزور"، وإنفاق الحكومة البريطانية أكثر من 1.9 مليار جنيه إسترليني سنويا على برمجيات مايكروسوفت.

تحذيرات من مصادر أمنية رفيعة

نقلت "الغارديان" عن مصدر شغل مناصب قيادية في الشرطة البريطانية قوله إنه لا دليل على أن هذا الملف عُولج بالشكل المناسب، مضيفا أن هذه البيانات تُعد من الأكثر حساسية على الإطلاق، لكونها قد تتسبب بأذى بالغ أو حتى بفقدان أرواح إن وقعت في أيد غير مسؤولة أو كانت غير دقيقة.

من جهته، أوضح مارك بوتشر، الخبير في الحوسبة السحابية والمستشار الإستراتيجي للقطاعات الحكومية، أن الجهات الأمنية الحكومية تدرك هذه المخاطر جيدا، لكن كبار المسؤولين ظلوا يعتمدون على طمأنات من مايكروسوفت بأن مثل هذا الاختراق لن يقع.

وأضاف مصدر آخر مطّلع أن المتخصصين الأمنيين الذين واكبوا إقرار هذه السياسة كانوا يتوقعون وقوع اختراق كبير في وقت لاحق، مشيرا إلى صعوبة التأكد حاليا مما إذا كانت البيانات قد تعرضت بالفعل للاختراق أم لا، نظرا لمحدودية قدرة الأنظمة السحابية على كشف مثل هذه الحوادث.

ردود متباينة

وحين واجهت "الغارديان" الشرطة البريطانية بهذه المخاوف، قللت الأخيرة من حجم المخاطر، مؤكدة أن العقود الموقعة مع مايكروسوفت تمنع السلطات الأمريكية من الوصول إلى البيانات دون إذن صريح، وأن البيانات تبقى مخزنة داخل حدود المملكة المتحدة.

غير أن هذا التطمين يتناقض -وفقا للصحيفة- مع تصريحات سابقة لمايكروسوفت نفسها، إذ أقرت الشركة في إفصاح رسمي لشرطة إسكتلندا عام 2023 بأن البيانات يمكن أن تخرج فعليا من حدود المملكة المتحدة، وأنها لا تستطيع ضمان السيادة الرقمية الكاملة لتلك البيانات.

من جانبها، أكدت مايكروسوفت أنها لا تمنح أي حكومة وصولا مباشرا أو غير مقيّد إلى بيانات عملائها، وأنها لم تسلّم أي بيانات بريطانية استجابة لطلبات من الحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أنها، كسائر شركات التقنية الأمريكية، تستجيب فقط للطلبات القانونية التي تمر عبر الإجراءات الرسمية المعتمدة.