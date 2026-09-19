علماء يتوقعون انهيار العالم وفناء البشرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

خبرني - توقع علماء متشائمون أن ينتهي العالم وتفنى البشرية قبل نهاية العام الحالي 2026، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن المرعب في هذه النبوءة أن أحد هؤلاء العلماء سبق أن أصابت توقعاته بشأن الذكاء الاصطناعي، وأذهل العلماء والمراقبين بعد أن تحقق ما قاله سابقاً ولم يكونوا يصدقونه.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ستار" Daily Star البريطانية، فإن الباحثين يتوقعون حلول "يوم القيامة" ونهاية العالم قبل انقضاء عام 2026.

وتعود هذه النبوءة في الحقيقة إلى دراسة تعود إلى العام 1960، نشرت في مجلة "ساينس" Science العلمية المرموقة، وهي دراسة لثلاثة باحثين بارزين من جامعة إلينوي، حذروا فيها من وقوع حدث كارثي يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقد توصل العلماء الثلاثة - وهم هاينز فون فورستر، وباتريشيا إم. مورا، ولورانس دبليو. أميوت - إلى هذه النتيجة المقلقة من خلال دراسة الاتجاهات السائدة في المجتمع الغربي؛ حيث استندت نظريتهم إلى فكرة أن الأرض ستصل إلى نقطة الانهيار نتيجة للنمو السكاني الهائل والمتسارع.

وعند نشر الدراسة، كان عدد سكان العالم يبلغ حوالي ثلاثة مليارات نسمة، أما اليوم فقد قفز هذا العدد ليصل إلى ما يقرب من 8.3 مليار نسمة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتنبأ فيها البعض بنهاية كوكبنا، إلا أن هذه الدراسة حظيت باهتمام خاص لكونها نابعة من بحث علمي رصين، بحسب ما تقول جريدة "ديلي إكسبريس" Daily Express.

وعلاوة على ذلك، فإن أحد المشاركين في إعداد الدراسة، وهو العالم النمساوي الأميركي فون فورستر، كان قد قدم أيضاً توقعاً ثاقباً بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل وقت طويل من دخوله في صميم الحياة اليومية لعدد لا يحصى من البشر.

ففي مقابلة أجراها عام 1995 مع موقع "ذا إنفورميشن فيلسوفر" The Information Philosopher لمناقشة هذه التكنولوجيا، أوضح فون فورستر أنه من الخطر افتراض أن الذكاء الاصطناعي "يفكر" بالطريقة نفسها التي يفكر بها البشر.

وجادل فون فورستر -الذي توفي عام 2002- بأن قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء مهام تبدو ذكية لا تعادل الذكاء البشري، واصفاً هذا الافتراض بأنه "خطير".

وبعد مرور 31 عاماً، تبرز مخاوف حقيقية بشأن اعتماد الناس اليوم على الذكاء الاصطناعي للحصول على تواصل يشبه التفاعل البشري، بل إن البعض وصل بهم الأمر إلى تكوين علاقات عاطفية مع برامج الدردشة الآلية.

ويقول العلماء إن دقة توقعات فون فورستر المذهلة بشأن العلاقة المستقبلية بين البشرية والذكاء الاصطناعي تضفي طابعاً أكثر إثارة للقلق على تحذيره بشأن نهاية العالم؛ فوفقاً لهذا العالم وزملائه، سيصل عدد سكان العالم إلى الحد الأقصى في غضون ما يزيد قليلاً عن شهرين. ولا علاقة لتوقعاتهم الكارثية بحرب نووية أو كوارث بيئية؛ ففي تقديرهم، ستكون نهاية العالم ناجمة عن الزيادة السكانية المفرطة.

وبحسب التوقعات الرسمية فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10.3 مليار نسمة بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحادي والعشرين، قبل أن يبدأ في الانخفاض في نهاية المطاف.