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  • (يلعن أبو هيك نسب) .. عبارة قادت والد خطيبة في الأردن إلى الحبس 4 أشهر

(يلعن أبو هيك نسب) .. عبارة قادت والد خطيبة في الأردن إلى الحبس 4 أشهر

  • 19 أيلول 2026
  • 16:26
يلعن أبو هيك نسب عبارة قادت والد خطيبة في الأردن إلى الحبس 4 أشهر

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الرصيفة بإدانة والد خطيبة بالحبس 4 أشهر وغرامة 5 دنانير، بعد ثبوت ارتكابه جرم إهانة الشعور الديني خلال خلاف وقع في حفلة خطوبة داخل ديوان في الرصيفة.

وبحسب القرار، نشب الخلاف بين أقارب العروس والعريس بعد دخول والد العروس أكثر من مرة إلى قاعة النساء، قبل أن يتطور إلى مشادة وتبادل عبارات مسيئة أمام الحضور، من بينها عبارة "يلعن أبو هيك نسب".

وأفاد مشتكون بأن المدان تلفظ بصوت مرتفع بعبارات تضمنت سبا للدين والذات الإلهية، فيما تضمنت الواقعة أيضا دفع أحد المشتكين وسقوطه عن الدرج وصدور عبارات تهديد.

وخلال المحاكمة، أسقط المشتكون حقهم الشخصي عن جميع المشتكى عليهم، ما ترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام في جرائم الإيذاء والتهديد والذم والقدح والتحقير، فيما لم يشمل التنازل جرم إهانة الشعور الديني.

واعتبرت المحكمة أن أقوال المشتكين جاءت متفقة في نسبة العبارات المسيئة إلى المدان، وأنها قيلت أمام أشخاص آخرين، ما حقق أركان جرم إهانة الشعور الديني المنصوص عليه في المادة 278/2 من قانون العقوبات.

كما قضت المحكمة ببراءة مشتكى عليه ثان من الجرم ذاته لعدم كفاية الدليل بحقه، وأصدرت قرارها بحق المدان بمثابة الوجاهي، مع قابليته للاعتراض.

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