عراقجي: الأمن في الشرق الأوسط لا يمكن فرضه أو إملاؤه من خارج المنطقة

خبرني - شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن أمن المنطقة ينبغي أن تتولاه دولها نفسها، مؤكدا أن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن فرضه أو إملاؤه من خارج المنطقة.

وقال عراقجي خلال كلمة عبر الإنترنت في "منتدى الحوار العالمي": "العالم الذي نعيش فيه يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تغيير جذري في المسار، إذ تحولت الحرب والتدخل والعقوبات واستخدام القوة، بدلاً من أن تكون استثناءات، إلى أدوات اعتيادية للسياسة".

وأضاف: "أثبتت عقود من التدخل الخارجي والضغوط العسكرية والحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن التدخل العسكري لا يصنع الأمن، كما أن ممارسة الضغط والإكراه لا تقود إلى السلام. وعلى العكس، أصبحت الحرب واحدة من الأدوات الرئيسية في العلاقات الدولية، وأسهمت في استمرار نمط من المواجهة والصراع الدائم".

وتابع: "مأساة غزة والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تمثل واحدة من أوضح وأفظع تجليات هذا النمط الفاشل".

وأردف: "في الشرق الأوسط، لا يمكن فرض الأمن المستدام من خارج المنطقة. يجب أن يكون أمن المنطقة من صنع دولها نفسها. وينبغي لدول المنطقة أن تكون قادرة على الحوار بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها ومستقبلها المشترك، وأن تتوصل إلى حلولها الخاصة من دون تدخل القوى الخارجية".

وأشار إلى أن هذا ليس مجرد موقف نظري بالنسبة لإيران، بل هو نهج نابع من تجربة تاريخية ودرس دفع الشعب الإيراني ثمنا باهظا من أجله.

وشدد عراقجي على أن "الأمن المستدام يتحقق عبر الحوار وبناء الثقة والتعاون والاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وليس عبر الوجود العسكري للقوى الأجنبية وفرض إرادتها".