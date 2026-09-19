العُماني الرواحي يتوج بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات

خبرني - توج السائق العماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة "سكودا فابيا آر إس"، بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات، التي أقيمت الجمعة في منطقة البحر الميت.

وحل السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مواطنه مصطفى جمعة، على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 10"، في المركز الثاني، فيما جاء السائق الأردني بدر الفايز، وملاحه اللبناني جوزيف مطر، على متن سيارة "سكودا فابيا آر إس"، في المركز الثالث.

وأقيم الرالي بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات.

وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 266.98 كم، منها 86.74 كم للمراحل الخاصة، التي أقيمت على مسار حصوي، وشملت ست مراحل، هي: بانوراما 1 و2، وسويمة 1 و2، والشونة 1 و2.

وشهد الرالي تسجيل 19 طاقما للمشاركة، من الأردن وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان.

وشهدت المنافسات انسحاب عدد من المشاركين، وهم السائق الفلسطيني خليل معابدة وملاحه مواطنه عامر عصيبي، على متن "كان-آم مافريك"، والسائق الأردني هاشم كلبونة وملاحه مواطنه ضرغام ريستم، على متن "سوبارو إمبريزا".

كما انسحب السائق الفلسطيني خالد تياها وملاحه مواطنه حسين القائد، على متن "كان-آم مافريك"، والسائق الفلسطيني أنور معابدة وملاحه مواطنه محمد معابدة، على متن "كان-آم مافريك".

وشملت قائمة المنسحبين أيضا السائق الأردني سيف الشيخ وملاحه مواطنه يوسف جمعة، على متن "سوبارو إمبريزا"، والسائق الأردني كريم بدوي وملاحه مواطنه وليد شابسوغ، على متن "سوزوكي ساموراي"، والسائق الأردني شادي شعبان وملاحه مواطنه سامر عيسى، على متن "ميتسوبيشي إيفو 9".

وانسحب كذلك السائق الفلسطيني يونس كاتتزي وملاحه مواطنه شاكر الخصاصي، على متن "كان-آم مافريك".

وفي السياق ذاته، تم استبعاد السائقة الأردنية نانسي المجالي وملاحها مواطنها يزن جمعة، على متن "ميتسوبيشي إيفو 6".

الترتيب العام للجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات

المركز الأول: السائق العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا آر إس، بزمن 1.01.19.5 ساعة.

المركز الثاني: السائق الأردني شاكر ‏جويحان وملاحه مواطنه مصطفى جمعة على متن ميتسوبيشي إيفو، بزمن 1.07.22.5 ساعة.

المركز الثالث: الساىق الأردني الشيخ بدر الفايز وملاحه اللبناني جوزيف مطر على متن سكودا فابيا آر إس، بزمن 1.07.57.3 ساعة.

المركز الرابع: السائق الأردني محمد الشرفا وملاحه اللبناني سامر صفير (لبنان) على متن ميتسوبيشي إيفو 9، بزمن 1.10.09.3 ساعة.

المركز الخامس: السائق الأردني صقر أبو جاموس وملاحه مواطنه فايز القماز على متن ميتسوبيشي إيفو 9، بزمن 1.14.09.9 ساعة.

المركز السادس: السائق الأردني عيسى أبو جاموس وملاحه مواطنه داوود أبو جاموس على متن ميتسوبيشي إيفو 10، بزمن 1.14.33.8 ساعة.

المركز السابع: السائقة الأردنية فرح زكريا وملاحتها اللبنانية دولين شلينك (لبنان) على متن كان إم مافريك، بزمن 1.20.53.1 ساعة.

مستحقو الكؤوس ‏ كأس المركز الاول و "JRC1": السائق العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود كأس المركز الثاني و"JRC2 : السائق الأردني شاكر ‏جويحان وملاحه مواطنه مصطفى جمعة .

كأس المركز الثالث : السائق الأردني الشيخ بدر الفايز وملاحه اللبناني جوزيف مطر.

كأس "JRCM": السائق الأردني صقر أبو جاموس وملاحه مواطنه فايز القماز كأس "JRCT" وكأس السيدات : السائقة الأردنية فرح زكريا وملاحتها اللبنانية دولين شلينك